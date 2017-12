Dans le dur, Lyon croit au rebond

Le LOU, désormais 7e du classement, croit toujours à une qualification pour les barrages alors que les demi-finales se disputeront à Décines-Charpieu au Parc OL, l'enceinte multifonctions de 59.000 places des footeux de l'Olympique lyonnais. "La qualification est jouable mais il va falloir redevenir consistant et savoir gagner les matches importants", a confié cette semaine le manager sportif Pierre Mignoni au quotidien régional Le Progrès. Mignoni, qui estimait cet été les demi-finales encore très loin, a en ligne de mire un bloc de six matches dont trois à Lyon (face à Clermont, Toulon et le Racing), entre février et mars, "déterminant pour notre avenir".

Mickael Ivaldi (LOU)Icon Sport

Un début encourageant et notamment une victoire sur le terrain du Stade français (25-16) en ouverture du championnat, suivi d'une autre à domicile contre Brive (19-14), avaient suscité beaucoup d'enthousiasme autour de l'équipe lyonnaise qui évoluait chez elle dans un stade de Gerland rénové durant l'intersaison et mieux adapté au spectateur de rugby. "Je le répète, le LOU est toujours en construction. Je connais notre niveau et c'est pour cela que je disais qu'il ne fallait pas s'enflammer", rappelle Mignoni. "Nous nous rendons compte du chemin restant à parcourir pour aller jouer régulièrement dans la cour des grands", dit-il encore. Lyon n'a ainsi battu aucun des cadors du Top 14, que ce soit Montpellier (38-17), La Rochelle (19-15), Toulouse (17-9), Toulon (39-11) ou Clermont, pourtant privé de ses internationaux (39-18).

Des joueurs majeurs blessés

Le LOU n'avait encaissé que dix essais sur les huit premières journées avant d'en concéder dix-neuf sur les cinq dernières, dont six à Montpellier. "Même si on a franchi un palier, la marche est encore grande pour espérer aller plus haut. La perte de plusieurs joueurs majeurs à des postes clés nous a fait défaut durant cette période", souligne encore l'entraîneur.

Celui-ci doit notamment se passer du 3e ligne anglais Carl Fearns ou du 2e ligne Félix Lambey, blessés à un genou. D'autres comme Delon Armitage, Taiasina Tuifua, Lionel Beauxis, Alexis Palisson ont aussi manqué des matches. Mais, selon Mignoni, le club, qui s'est maintenu pour la première fois en Top 14 au printemps dernier après deux tentatives ratées (2012, 2015), "manque également de cadres capables de faire grandir le groupe au quotidien et de faire la différence pour débloquer la situation sur un match".

" Le problème est que nous sommes montés très vite et que nous avons décroché d'un coup "

Ce dernier ne cache pas ses espoirs de voir son équipe rebondir très vite. "L'autre raison de nos difficultés est que nous avons été les premiers à attaquer la préparation estivale. Cela nous a permis de débuter fort le championnat mais les effets de la fatigue ont commencé à se faire sentir début novembre et expliquent notre trou d'air", explique-t-il. L'équipe a recommencé une nouvelle phase de sa préparation athlétique. "Nous sommes en train de nous retrouver. Contre Pau, l'équipe sera prête", assure Pierre Mignoni. "Physiquement, nous commençons à être mieux et cela se voit dans les phases de conquête, les déplacements ou la défense même si nous avons craqué sur la fin à Montpellier", conclut-il.