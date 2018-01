Cros, cœur d'ovalie

S'il était un héros télévisé, Geoffrey Cros serait certainement l'homme qui tombe à pic, en tout cas celui des premières. Car cet ailier formé à Bagnères, patrie d'un arrière de légende, Jean-Michel Aguirre, débute toujours par un essai. Ainsi pour sa première apparition en pro. Sous le maillot de l'équipe 1 de Tarbes, club qu'il avait rejoint en cadets, le petiot (1,85m pour 80 kilos) inscrit son premier essai après quelques secondes de jeu à Béziers. Avant, le petit Geoffrey travaillait dans le jardin familial "les passes à gauche, à droite, et même les chisteras" avec son grand-père. Avec un papa ancien "10", arrière ou centre ayant joué à l'ASPTT Paris, Valréas ou au Nice UC, Geoffrey ne pouvait se passionner que pour l'ovalie.

Repéré par Laurent Marti, il rejoint alors l'Union en 2016, à 18 ans. Raphaël Ibanez ne fait que peu appel à lui durant cette période, mais Geoffrey répond présent lors de ces 3 matchs de Champion's Cup, notamment en Ulster et contre Exeter et lors de sa première et seule apparition en Top 14 contre le Stade Toulousain à Ernest Wallon en août 2016. "Je me suis retrouvé dans la cour des grands en face de Paul Pérez. Un moment exceptionnel." savoure-t-il encore.

Laurent Marti (UBB)Icon Sport

Les blessures et les petits pépins ne l’empêcheront pas de partir en Géorgie pour le championnat du monde U20 à l'arrière en concurrence avec le Palois Romain Buros, futur Bordelo-bèglais.

" On est jeune. On prend du plaisir "

Ce lieu sera aussi celui de son retour en Top 14 en novembre 2017. Geoffrey tétanise alors les supporters toulousains en aplatissant derrière la ligne, essai refusé par la suite par l'arbitre, mais signe l'apport grandissant des jeunes dans l'effectif Bordelo-béglais. Le jeune arrière saisit sa chance et devient même titulaire début décembre à Pau. Mais c'est encore une première, celle sous le maillot de l'UBB au Matmut contre La Rochelle, que le gaillard va montrer son culot et sa vista, en interceptant une passe de Rattez pour un essai en contre de toute beauté devant 37.000 spectateurs. "Et j'en loupe une aussi dans ce match, j'en tente une aussi contre Newcastle. Je fais ça à l'instinct mais faut pas se rater" sourit-il. Et cela sous les regards de ses parents et de sa sœur venus comme à chaque fois qu'ils le peuvent de Bagnères.

Geoffrey Cros (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Geoffrey sait qu'il lui reste à progresser sur quelques domaines, la gestion de sa vitesse notamment, mais il rentre petit à petit dans la grande lignée des arrières-ailiers bordelo-béglais, plein de gaz et d'inspiration. Ce jeune joueur pue, mais surtout aime le rugby, prend les intervalles quand d'autres vont au tampon, ne s'échappe pas face aux montagnes des îles qu'on lui oppose, quel que soit le tonnage. Bref, un courageux et rapide comme on l'aime du côté de Musard et maintenant de Chaban. "On est heureux d'être dans le groupe des Pro. On est jeune. On apprend. On prend du plaisir." Et les spectateurs eux, se régalent. Un vrai cœur d'ovalie, ce Cros.