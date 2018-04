Cotter : "Un match perdu, mais beaucoup d'enseignements"

Le staff montpelliérain avait fait le choix de laisser au repos plusieurs de ses cadres pour ce déplacement au Vélodrome. L’objectif ? S'offrir une ultime revue d'effectif, et redonner du temps de jeu à certains joueurs susceptibles d'intégrer le groupe pour les phases finales. Ainsi, François Steyn ou Nemani Nadolo étaient hors groupe, quand Louis Picamoles ou Ruan Pienaar n'étaient "que" remplaçants. Résultat ?

S'ils ont d'abord laissé les Toulonnais réciter leur rugby pendant une demi-heure, les Montpelliérains ont finalement retrouvé leur rugby... et fait douter le RCT. "Je suis content d'avoir eu affaire à une équipe de Toulon qui nous a mis sous pression. Nous avons appris beaucoup de choses sur nous-mêmes, reconnaissait Vern Cotter après la rencontre. Nous avons mal démarré le match, en encaissant deux essais et un carton jaune... Nous avons été dominés physiquement. En revanche, nous avons été capables de rééquilibrer le match. Quand tu marques trois essais, avec un quatrième refusé, c'est positif." Le MHR a donc prouvé qu'il avait le caractère pour relever la tête et retourner une situation, aussi délicate soit elle.

" Important de donner du temps de jeu à tout le monde "

"En première période nous avons alterné le moins bon et le très bon, analysait quant à lui Alexandre Dumoulin. À la mi-temps, Vern nous a donc demandé de ne garder que le très bon. Puis nous savions que si on ne mettait pas un minimum d'agressivité et de détermination, nous allions en prendre cinquante. Nous nous sommes donc remobilisés en fin de première période et sur la deuxième, ce qui n'est pas toujours évident en plein match. C'est donc ce qu'il faut retenir." Les regrets, liés à une rencontre qui semblait finalement à la portée des Héraultais, si le staff n'avait pas fait le choix de réaliser une large revue d'effectif ?

Très peu pour le coach néo-zélandais du MHR qui, s'il n'a pas conforté sa place de leader, avait suffisamment d'avance pour relancer différents joueurs à l'approche du sprint final "Le but c'est d'apprendre de chaque match. Je pourrais parler de regrets, mais il faut qu'un groupe soit homogène. Et dans notre logique de progression, à l'approche de la fin de saison, c'était important de donner du temps de jeu à tout le monde. Nous avons dit en début de saison que nous comptions sur tout le monde, et je suis content de voir quelqu'un comme Vincent Giudicelli, qui a disputé son premier match de Top14, ou Thomas Darmon, qui est entré à la fin. Ces expériences sont importantes pour ces jeunes joueurs et vont amener de l'enthousiasme dans le groupe. Dans l'ensemble je suis content de la prestation. C'est un match perdu, mais qui nous apporte beaucoup d'enseignements".

" comme un poisson dans l'eau "

D'autant que si différents jeunes ou joueurs habitués au banc de touche ont donné de bons éléments de réponse au staff montpelliérain, l'ancien sélectionneur de l'Écosse a surtout vu ses quelques cadres répondre présents. Et si les entrées de Louis Picamoles, Ruan Pienaar ou Paul Willemse ont redonné de l'allant aux Cistes, c'est surtout Aaron Cruden qui a sonné la révolte. Aligné d'entrée, l'ouvreur champion du monde a d'abord paru emprunté pendant le premier quart d'heure, avant d'éclabousser la rencontre de son talent. "Nous savons tous que c'est un joueur qui aime bien jouer au ballon et c'était positif de pouvoir jouer avec lui, pour travailler nos automatismes, souriait Alexandre Dumoulin. Sa performance ? Il était comme un poisson dans l'eau. On sait que c'est quelqu'un qui a énormément d'appuis et qui sait bien alterner le jeu. Aujourd'hui on a pu voir qu'il excelle également dans les phases de jeu déstructurées."

En chef de meute et en tant que leader de jeu, Cruden a donc tenu son rang. "Tout le monde a vu qu'il avait envie de prendre des initiatives, de faire avancer son équipe et je trouve qu'il a rééquilibré son jeu, en passant davantage par du jeu à la main et moins par le pied, poursuivait Cotter. Il commence vraiment à peser sur les rencontres. D'ailleurs son influence est de plus en plus importante car il parle davantage français. Il a envie de communiquer, et de construire avec l'équipe. C'est vraiment un bon match d'Aaron et j'espère qu'il va continuer à apporter."

Une défaite à zéro point, mais de nombreux enseignements pour le club héraultais. Désormais, après une semaine off, c'est par une réception de Pau, puis un ultime déplacement à Lyon que les Cistes prépareront les phases finales.