Cooper : les raisons d'un départ

Cet après-midi, le Stade français a annoncé que la mission de l'entraîneur néo-zélandais Greg Cooper s'arrêterait le 28 janvier prochain. Promu manager au jour où Gonzalo Quesada a décidé de rejoindre Biarritz, l'ancien arrière des All Blacks est aujourd'hui dans l'obligation de quitter la capitale d'extrême urgence et "pour raisons personnelles".

Greg Cooper (Stade Français)Getty Images

En effet, la plus jeune fille de Greg Cooper (il est père de trois enfants) est tombée malade voici quelques mois, son état de santé est jugé préoccupant par les médecins et le manager du Stade français ne supporte plus l'éloignement avec les siens. Son épouse, qui faisait depuis des mois des allers-retours entre la Nouvelle-Zélande et Paris, a récemment quitté la France pour être au chevet de son enfant. Une opération étant prévue d'ici quelques semaines, Greg Cooper a donc décidé, d'un commun accord avec les dirigeants du Stade français, de retourner en Nouvelle-Zélande. Son contrat courait jusqu'en juin 2019.

Néanmoins, le départ du technicien kiwi ne provoquera pas une révolution à Paris : si Roberth Mohr reste directeur sportif, Olivier Azam et Julien Dupuy deviennent seuls maîtres à bord en termes de projet de jeu, de composition d'équipe et de méthodes d'entraînement.

Olivier Azam (Stade Français)Icon Sport

Si du côté de la Porte d'Auteuil, il existait bel et bien quelques divergences de points de vue entre le camp français (Azam et Dupuy) et le clan kiwi (Cooper et John Haggart, l'entraîneur de la défense du Stade français), il semblerait aujourd'hui certain que ces légères incompréhensions n'aient rien à voir avec la décision de Greg Cooper, arrivé au club en juin 2016.