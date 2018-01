Clermont sous le choc

L'image a terrorisé et plongé la U Arena dans un silence glaçant. Le choc entre Virimi Vakatawa et le jeune ailier espagnol de 18 ans Samuel Ezeala, intervenu à la 57e minute de la rencontre entre le Racing 92 et Clermont, aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Selon un membre du staff auvergnat, Samuel Ezeala, dont les parents adoptifs avaient fait le déplacement depuis l'Espagne pour assister à sa première titularisation en Top 14, a perdu connaissance l'espace d'une minute. Un laps de temps extrêmement long. C'est pourquoi les équipes médicales ont décidé d'agir dans l'urgence.

Virimi Vakatawa (Racing 92) lors du match contre l'ASM Clermont le 07/01/2018Icon Sport

Durant quelques secondes, les médecins s'affairant autour du jeune blessé auraient redouté qu'un arrêt cardiaque survienne. "Il a été perfusé directement sur le terrain et on lui a posé des électrodes par précautions", a expliqué un membre du staff clermontois. La question de l'intuber directement sur le terrain se serait même posée. C'est ce qui explique que plusieurs stewart aient dressé autour du joueur de larges draps blancs afin de préserver l'intimité et éviter toute scène de voyeurisme déplacé. Un acte logique et intelligent. Un peu plus tard, Samuel Ezeala a repris connaissance. Il était donc exactement 23h11 quand il a été évacué de la U Arena en direction de l’hôpital Beaujon à Clichy.

Les yeux fermés, enveloppé dans des couvertures de survie, entouré de quelques proches dont ses parents adoptifs et d'une équipe médicale, le jeune espagnol, sera gardé vingt quatre heures en observation et subira tous les examens d'usage. "On a eu des nouvelles rassurantes, a déclaré Franck Azéma en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Il est conscient, il bouge. On a eu très peur, tous. Quand tu mets un gamin de 18 ans, tu n'as pas envie de voir une première comme ce soir. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, vu l'impact ça aurait été pareil." "Je n'ai jamais vu ça sur un terrain, a prolongé son partenaire Damien Chouly. On a tous eu peur parce que c'est un jeune joueur, c'était son premier match. C'est lui qui a rattrapé beaucoup de coups ce soir et sur un de ces coups, c'est lui qui s'est fait assommer. On s'est exposé ce soir en étant un peu tendre défensivement. Cela me fait chier honnêtement que ce soit arrivé à Sam. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de voir sur un terrain de rugby. Nulle part d'ailleurs."