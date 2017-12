Clerc : "Le chemin de l'essai ? Il doit revenir naturellement"

Alors que Ma'a Nonu (commotion) devrait être laissé au repos et que Mathieu Bastareaud s'est vu accorder une semaine de vacances, le staff devrait associer Malakai Fekitoa et JP Pietersen au centre de l'attaque toulonnaise pour la réception d'Oyonnax. Si on ajoute à ce remaniement les vacances accordées à Semi Radradra et Josua Tuisova et voilà que Vincent Clerc devrait s'installer dans le XV de départ. A 36 ans, le légendaire (67 sélections, 34 essais) ailier devrait connaître -après Pau, Clermont et Castres- sa quatrième titularisation de la saison en Top14. "C'est sûr que c'est mieux de jouer régulièrement. Ça fait du bien d'enchaîner […] Il faut prendre tout ce qui se présente. C'est le but et le rôle que je dois avoir dans ce groupe. Même si ce n'est pas régulier, je dois être performant quand le staff fait appel à moi".

Et si le staff se réjouit de son comportement, l'international tricolore n'a pour l'instant pas véritablement eu l'occasion d'enchaîner. De son propre aveux, l'ancien toulousain apprend à découvrir ce rôle de remplaçant de luxe. "Je profite, je suis content d'être à nouveau sur le terrain. Est-ce que je prépare mes semaines différemment ? Non, car je prépare chaque semaine pour jouer, et j'attends que ça vienne. Il n'y a rien qui change. L'investissement est le même. La seule chose qui change c'est le week-end. Mais, si on veut être impliqué et être prêt à parer à toute éventualité, il faut que la préparation soit la même."

Vincent Clerc (Toulon)AFP

" On a envie de recoller au haut du tableau "

Samedi, face à Oyonnax, le natif d'Échirolles (38) aura donc la lourde responsabilité de mener le RCT au succès. Les fêtes, et le réveillon de Noël ? Très peu pour ce grand professionnel. "Ça fait bien longtemps qu'on ne pense plus aux fêtes qui vont venir. Maintenant il n'y a plus de vacances et de trêve de Noël. Puis Oyonnax est un match important."

Septièmes avant cette treizième journée, les Toulonnais ont en effet l'occasion de retrouver le Top6 en clôture de la phase aller du Top14. Pour ça, les joueurs de Fabien Galthié devront impérativement s'imposer et, dans l'idéal, arracher un point de bonus. Une formalité, face aux derniers du championnat ? Que nenni. "Aujourd'hui il n'y a plus de match facile. On ne peut pas se permettre de prendre ce match à la légère et de penser aux vacances. On a envie de recoller au haut du tableau, de prendre des points et de ressortir avec une victoire. On sort d'une défaite (ndlr à Bath) et il faut remettre la marche-avant. On doit repartir avec une victoire, car comptablement c'est important pour la suite de la saison."

" Je ne peux pas faire de cette barre de 100 essais une priorité "

A titre personnel, ce match représentera également une nouvelle occasion pour Vincent Clerc de retrouver le chemin de l'en-but. Le dernier essai de l'international tricolore en Top14 ? Il remonte au 8 mai 2016, face au SU Agen. Depuis, Vincent Clerc a changé de club et enchaîné les blessures (opération tendon d'Achille droit septembre 2016 et rupture totale du tendon d'Achille gauche en janvier 2017). Pour la première fois depuis de longs mois, le deuxième meilleur marqueur d'essais de l'histoire de la Coupe d'Europe (36, derrière Ashton 37) peut donc enfin enchaîner les semaines sans pépin physique. Pour son plus grand plaisir. "J'ai mis du temps à retrouver toutes mes sensations. Mais maintenant la blessure est derrière moi. Il m'a fallu une grosse intersaison, beaucoup de travail, que ce soit pendant ou en dehors des sessions collectives. Finalement, l'avantage de moins jouer en début de saison, c'est que j'ai pu m'entraîner plus qu'habituellement. Ma blessure ? Aujourd'hui je n'y pense plus du tout, je suis vraiment dans une optique et une démarche de performance. Le chemin de l'essai ? Il doit revenir naturellement. J’espère qu'il viendra vite."

François Trinh-Duc (Toulon)Icon Sport

Une forme physique retrouvée, l'occasion pour Clerc (98) de débloquer son compteur d'essais avec le RCT, de mettre un terme à cette disette longue de seize mois et de se rapprocher du record absolu de réalisations en première division française, détenu par Laurent Arbo (100). Pourtant, Clerc affirme ne pas être obnubilé par cette course au record. "Honnêtement je m'en suis détaché. Je ne peux pas faire de cette barre de 100 essais une priorité, sinon je ne jouerais plus pour les bonnes raisons, et c'est un coup à passer à côté de ses matchs. Je cours après la performance, donc je veux finir les coups. Mais je ne fais pas un focus sur ce record. Ce serait se tromper dans la démarche. De toute façon l'envie de marquer a toujours été présente et elle sera toujours."

Face à Oyonnax, avant même de penser à étoffer son palmarès personnel, "Chicken" tentera donc de mener son équipe à la victoire, pour lui permettre de retrouver un place de barragiste et ainsi offrir un cadeau de Noël avant l'heure aux supporters varois.