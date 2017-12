Castres - Un bon coup à faire ?

Et de six ! En dominant le Stade français (28-6) lors de la 13e journée de Top 14, le Castres olympique de Christophe Urios a enchaîné une sixième victoire consécutive en championnat. Seuls les joueurs du Racing 92 sont parvenus à troubler la montée en puissance du collectif castrais en infligeant aux Tarnais un 29 à 7 lors de la 4e journée de Champions Cup. Une compétition loin d'être la priorité du club de Pierre-Yves Revol. Résultat : cela n'a en rien perturbé le groupe castrais qui a tranquillement mais sûrement repris sa marche en avant contre le club parisien.

Christophe Urios (Castres)AFP

"Je suis très content de mon groupe. Je suis très fier d'entraîner ces joueurs. Je me sens en confiance avec eux, déclarait même Christophe Urios après la victoire bonifiée contre le Stade français. Il y a une relation de confiance qui est en train de se s'installer. Il y a des choses qui se mettent en place comme j'ai pu le connaître ailleurs. Ce n'est jamais facile avec mon fonctionnement mais aujourd'hui, je suis très fier du travail que les joueurs sont en train de faire".

L'heure du Castres olympique

Les doutes du début de saison sont désormais un lointain souvenir. "Notre onzième place était un peu difficile à vivre. Elle ne reflétait pas forcément notre implication lors des entraînements. Lors des matches, il manquait toujours quelques chose. La défaite, ici même, contre Montpellier nous avait fait un peu mal à la tête et puis derrière, on était dans le dur", révèle Thibault Lassalle.

Thibault Lassalle - CastresIcon Sport

"On s'est retroussé les manches. On s'est dit les vérités entre nous également mais on n'a jamais perdu confiance en nous. On savait que le boulot effectué allait porter ses fruits à un moment", complète le deuxième ligne. En l'espace d'un peu plus de deux mois, Castres est passé de la onzième à la troisième place au classement en prenant notamment le dessus sur des équipes supposées plus fortes comme le Stade toulousain, La Rochelle ou encore Toulon.

La montagne clermontoise

Mais Castres peut-il poursuivre son incroyable série de victoires ? Pas forcément évident lorsqu'on découvre sur le calendrier que la prochaine rencontre du Castres olympique aura lieu au stade Marcel-Michelin contre Clermont, le champion de France... Et pourtant, à l'inverse du CO, le groupe clermontois ne connait pas la même dynamique. Irrésistibles sur la scène européenne, les joueurs de Franck Azéma peinent à trouver leur rythme de croisière en Top 14.

Franck Azéma, avant MHR - Clermont / Top 14 (5 novembre 2017)Eurosport

Inconstant, Clermont pointe, à mi-parcours du championnat, à la dixième place au classement à huit longueurs des Castrais. Autre souci et pas des moindres pour les Jaunards : le nombre de blessés toujours plus nombreux qui ne cessent de remplir l'infirmerie auvergnate. Mis bout à bout, tout cela pourrait bien profiter à des Tarnais en pleine bourre. Déséquilibrée sur le papier, cette dernière affiche de l'année 2017 (dimanche, 16h00) pourrait finalement être plus indécise que prévue...