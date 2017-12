Castres, sept à la suite

Après leur victoire face au Stade français lors de la dernière journée de la phase aller, leur sixième consécutive en Top 14, le président Pierre-Yves Revol leur avait offert le retour de Clermont en avion pour pouvoir fêter le réveillon du nouvel an à Castres. Bien lui a en pris car ses joueurs ont décidé de lui offrir un magnifique cadeau en retour. Un septième succès d’affilé. Et pas n’importe où ! Sur la pelouse de Clermont, invaincu à domicile cette saison... Un véritable exploit décroché au terme d’une séquence défensive héroïque.

Pierre-Yves Revol (Castres)Icon Sport

Pourtant, le CO n’avait pas réussi son début de saison, traînant comme un boulet sa défaite à domicile contre Montpellier lors de la troisième journée. Au soir de la sixième journée, le 7 octobre dernier, les Castrais ne comptaient que douze points et pointaient à la onzième place du championnat. Le déclic a certainement eu lieu lors du match de Coupe d’Europe à Leicester, le 21 octobre.

Ce jour-là, les Tarnais s’inclinaient lourdement 54 à 29 mais ils trouvaient des motifs d’espoir en seconde période en réussissant à inscrire quatre essais. Un premier signe qui annonçait le réveil castrais. Celui-ci eut lieu deux semaines plus tard, sur la pelouse d’Oyonnax où les Castrais décrochèrent leur premier succès à l’extérieur grâce à une défense intraitable. Le genre de victoire qui forge un groupe... Depuis, les joueurs de Christophe Urios n’ont plus perdu en championnat, signant la plus belle série de victoire de la saison. Pourtant, le calendrier du mois de novembre et de décembre était celui de tous les dangers, avec des duels contre Toulon, La Rochelle, Toulouse... Ce calendrier fut celui de tous les bonheurs avec notamment la première victoire du CO à Toulouse le 2 décembre dernier, une première depuis 39 ans !

Depuis Castres n'en finit plus de surprendre et de gagner !

Journal à télécharger dès 19h30 sur www.midi-olympique.fr/pdf