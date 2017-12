Castres s'impose à Clermont après une incroyable bataille !

Il ne fallait pas être cardiaque dans les tribunes du Stade Marcel-Michelin. Ce dernier match de l’année 2017 restera sans doute longtemps dans les mémoires. De par son retournement de situation, d’abord. Puis par son finish incroyable. 8 minutes après la sirène, Castres s’est offert un exploit retentissant sur la pelouse de l’ASM. Pas grand monde n’aurait pourtant mis une pièce, à l’heure de jeu, sur un CO indiscipliné et très peu dangereux. Et pourtant, tout a basculé contre le cours du jeu.

Clermont avait pourtant les cartes en main

56e minute de jeu. Clermont semble se diriger sereinement vers sa septième victoire de la saison à domicile. Jusque-là en tout cas, la copie des Auvergnats est propre. Grâce notamment à l’attelage Rougerie-Betham au centre, à l’initiative des deux essais inscrits par les Jaunards (22e, 41e). Mais cette 56e minute marque un premier tournant. Fritz Lee joue mal le coup, sur une relance clermontoise, et bouffe une supériorité numérique avec un en-avant de passe.

Derrière, Smith lance la révolte en aplatissant en coin. L’éclairage du Michelin plante sur le renvoi. Et, hasard ou coïncidence, l’ASM s’éteint. Revigoré, le CO se refait encore un peu plus la cerise à la 61e. Tulou, à peine rentré, allonge le bras et prolonge la leçon de réalisme de ses coéquipiers, qui scorent à chaque occasion. Contrairement aux Champions de France en titre.

Le sacré pied de nez de Rado

Ludovic Radosavljevic va certainement doublement sabrer le champagne en ce soir de réveillon du nouvel an. C’est finalement lui, l’ancien clermontois si souvent raillé en Auvergne, qui offre la victoire au CO (72e). Vaipulu joue parfaitement la 89 en sortie de mêlée, à 5m de la ligne d’en-but des locaux, et expédie son demi-de-mêlée à l’essai. De retour au Michelin, Rado a fait taire, sur le coup, nombre de ses détracteurs. Pour la première fois devant au score, Castres s’en est ensuite remis à une défense héroïque pour valider son exploit. Clermont a enchaîné les mêlées dans les 22m du CO mais rien n’y a fait. Même à 15 contre 14. Sur une dernière poussée, à la 88e minute, le pack castrais a fait craquer des Jaunards qui enchaînent décidément les déconvenues en TOP 14.

Une semaine après le coup de sang stupide de Kakabadze qui a coûté la première victoire à l’extérieur de la saison à l’ASM, la rébellion castraise laisse Clermont à une amère 10e place au classement, à 6 points du TOP 6. Et avec deux nouveaux joueurs au sein d’une infirmerie déjà bondée. Strettle et Rougerie sont sortis blessés, comme si ça ne suffisait pas. Tout roule en revanche pour les hommes de Christophe Urios, désormais, comme Montpellier, dauphins du Stade Rochelais. Et surtout auréolés d’un nouveau statut après cette victoire en Auvergne, la septième de rang en TOP 14.