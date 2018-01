Castres avance à visage découvert

"Pour vivre heureux, vivons cachés". L'expression est bien connue et correspond parfaitement au Castres olympique. Loin des tapages médiatiques des cadors du Top 14 dans son centre d'entraînement du Lévezou, le club tarnais travaille inlassablement ses gammes sans faire de bruit. Au mieux considéré comme un possible prétendant aux phases finales, le CO est loin d'être considéré comme un candidat sérieux au bouclier de Brennus. Sauf que voilà, le "petit club de village" fait de la résistance et entend bien s'affirmer dans un championnat de plus en plus haut de gamme.

Armand Battle (Castres)Icon Sport

"Je ne suis pas forcément d'accord avec cela, réfute ainsi l'ailier Armand Batlle, débarqué cet été dans le Tarn. Castres est un club qui joue les phases finales quasiment à chaque fois depuis dix ans. C'est vraiment un gage de qualité et de régularité. En début de saison, on a clairement annoncé nos ambitions. Pour l'instant, on est dans les clous et on ne se cache pas forcément. Même quand on était un peu en difficulté, on a continué à dire qu'on n'était pas à notre place et qu'on voulait jouer la qualification".

Un match charnière

Et les récentes performances de la bande à Christophe Urios en Top 14 ont obligatoirement attiré les regards. Difficile de rester dans l'ombre après des succès sur les pelouses du Stade toulousain (31-41) ou encore de Clermont (27-31). Et surtout après une série de sept victoires consécutives en championnat seulement interrompue sur la pelouse d'Armandie face à Agen (30-3) lors de la 15e journée avant la coupure européenne. Quatrième au classement (42 points) avec quatre longueurs d'avance sur le RCT et trois unités de retard sur le Racing 92 (3e) et La Rochelle (2e), le CO a l'occasion de marquer un grand coup ce week-end en accueillant le club francilien et pourrait s'installer confortablement en haut du tableau avant le sprint final en cas de victoire.

Julien Caminati jubile après la victoire de Castres à Clermont.Getty Images

"On connait les enjeux de cette rencontre, que ce soit pour nous ou pour eux, c'est le quatrième contre le troisième. C'est vraiment un match charnière, reconnait l'ancien ailer de Grenoble. Après, il y a les vacances et ensuite, on va enchaîner sur la deuxième partie de championnat. On a fait une série de sept succès de rang et cela serait bête de ne pas valider nos efforts. Cela pourrait conforter notre place dans le haut du tableau". Place aux actes...