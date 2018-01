Carter : peut-on croire au happy-end ?

Le roi Carter est de retour et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’est fait désirer. Sa dernière représentation, sous la pluie et le vent de Thomond Park, datait d’octobre. Il était déjà question de come-back pour l’ancien All Black, contraint aux arrêts un mois durant pour réparer son mollet douloureux. Et cela avait tourné au fiasco, son genou se tordant après seulement deux minutes de jeu sur la pelouse grasse du Munster. Entré en cours de jeu dimanche à Welford Road, le lieutenant Dan enregistrait ainsi seulement sa…cinquième apparition de la saison.

Dan Carter (Racing 92) - Munster vs Racing 92 le 21/10/2017Icon Sport

De retour à l’entraînement collectif courant décembre, lui, son staff et son club avaient un temps espéré qu’il soit de la première à la U Arena contre Toulouse (23-19), avant de se raviser. Une réflexion qui s’est prolongé de semaine en semaine jusqu’à ce que tous les voyants verts s’allument enfin, pour la dernière sortie cruciale des Ciel et Blanc en Champions Cup contre les Tigers.

" Il lui tardait de revenir pour regoûter à l’adrénaline des matchs "

Une attente interminable décrite par son coéquipier Brice Dulin : "Cela fait un long moment qu’il travaille, qu’il renforce son genou et qu’il est avec le groupe la semaine. Quand tu passes aussi longtemps à l’infirmerie puis à t’entraîner sans jouer, c’est toujours compliqué à gérer. Une attente se créée et on commence vite à trouver le temps long. Il lui tardait de revenir pour regoûter à l’adrénaline des matchs et il a désormais à cœur de bien figurer dans cette deuxième partie de saison". Pour ses derniers mois de rugby de très haut niveau avant de s’envoler pour une dernière pige au Japon.

" Je suis sûr qu’il sera un atout non-négligeable pour le Racing jusqu’à la fin de la saison "

À bientôt 36 printemps, Dan Carter est au crépuscule d’une des plus belles carrières de l’histoire du rugby. Reste désormais à savoir si, à son âge et après autant de temps sans jouer, il pourra, au-delà de l’aura qu’il dégage et du respect qu’il inspire autant à ses partenaires qu’à ses adversaires, apporter une véritable plus-value sportive à une équipe qui a très bien tourné sans lui. Le flanker Yannick Nyanga en est convaincu.

"Qu’il soit sur le terrain ou pas, c’est quelqu’un de très important au sein de l’équipe. Ce qu’il amène au groupe est exceptionnel et précieux. Même s’il n’a pas été beaucoup de fois sur le terrain cette saison, il a énormément compté. Aujourd’hui, on est tous très heureux de le revoir avec nous. On va lui laisser le temps de bien revenir et je suis sûr qu’il sera un atout non-négligeable pour le Racing jusqu’à la fin de la saison".

En 2015, Carter sortait de deux saisons quasi-blanches et cela ne l’avait pas empêché d’enfiler sa cape de magicien juste avant la Coupe du monde, où il fut le meilleur ouvreur du tournoi. C’était il y a deux ans et demi, et le poids des années ne peut être occulté. Mais le niveau au Mondial anglais était aussi plus élevé que celui du Top 14. Peut-il alors rêver à une même sortie, couronnée d’un (ou deux) titres ? La clé se trouve sûrement dans le corps du vieux champion.