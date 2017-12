Carter condamné pour ivresse

Le 05 octobre dernier, Dan Carter a été condamné à une amende de 1 000 euros selon un jugement dont l'AFP a obtenu copie. Les faits remontent au 16 février où la star du Racing 92 avait été contrôlée au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie de "0,87 mg/l d'air expiré" peut-on lire dans l'ordonnance pénale. A l'époque, Carter avait tout de suite présenté ses excuses après son interpellation, expliquant avoir "commis une monumentale erreur de jugement et (avoir) laissé tomber (son) club, (ses) fans et plus important, (sa) famille". Moins présent cette saison avec son club, le joueur a récemment annoncé qu'il quittera le Racing à la fin de la saison pour finir sa carrière au Japon.