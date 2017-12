Caballero de retour à Castres, première pour Nansen côté Stade français

Ainsi, Tichit et Jenneker conservent leur place de titulaire mais seront cette fois accompagnés par Kotze. Autre modification en troisième ligne avec la réapparition de Caballero dont la dernière apparition en championnat remonte au 25 novembre dernier (20-19 contre Toulon). Enfin, Vialelle connaîtra sa quatrième titularisation de la saison au poste de centre. Dans le camp d'en face, le Stade français a procédé à cinq changements par rapport au derby victorieux face au Racing 92 (27-17). Pour l'occasion, Alo-Emile et Sempere retrouvent une place dans le quinze de départ parisien. La deuxième ligne est reconduite avec l'association des internationaux Gabrillagues et Flanquart. En troisième ligne, Nansen remplacera numériquement Macalou : il fera au passage ses débuts avec les soldats roses. Pas de changement à la charnière avec la reconduction de Coville et Plisson. Enfin, O'Connor et Ensor retrouveront les joies d'une titularisation.

Le XV de Castres : 15. Batlle ; 14. Caminati, 13. Combezou, 12. Vialelle, 11. Smith ; 10. Urdapilleta, 9. Radosavljevic ; 7. Babillot, 8. Tulou, 6. Caballero ; 5. Jacquet, 4. Lassalle ; 3. Kotze, 2. Jenneker, 1. Tichit

Les remplaçants : 16. Rallier, 17. Stroe, 18. Samson, 19. Vaipulu, 20. Jelonch, 21. Kockott, 22. Taumoepeau, 23. Montes

Le XV du Stade français : 15. Ensor ; 14. Yobo, 13. Nayacalevu, 12. Danty, 11. O'Connor ; 10. Plisson, 9. Coville ; 7. Ugena, 8. Alberts, 6. Nansen ; 5. Flanquart (cap), 4. Gabrillagues ; 3. Alo-Emile, 2. Sempere, 1. Fisi'ihoi

Les remplaçants : 16. Panis, 17. Zhvania, 18. De Giovanni, 19. Meite, 20. Daguin, 21. Geraghty, 22. Martial, 23. Herrera