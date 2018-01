Brive s'impose au bout du combat face à Toulon

Les critiques sur la qualité de jeu proposée en Top 14 sont nombreuses et souvent fondées. Mais les acteurs de ce Brive – Toulon sont, pour le coup, tout excusés, vu l’état catastrophique du terrain sur lequel ils ont dû évoluer. À mi-chemin entre le champ de boue et la pataugeoire, il a empêché toute esquisse de vitesse et de mouvement dans le jeu. Fabrice Landreau, l’entraîneur des avants varois, s’en est d’ailleurs plaint au micro de Canal+ : "On ne peut pas jouer au rugby, le terrain est impraticable". Du coup, à défaut d’arabesques ou de belles combinaisons, le public briviste s’est régalé de mauls portés, combat au sol et autres classiques du rugby d’hiver. Et à la fin, c’est Brive qui a eu le dernier mot.

Mathewson à un cheveu de marquer

Toulon n’a pourtant pas démérité dans un registre physique qui lui convient. Les Varois ont même tenu plus souvent le ballon que leurs adversaires du jour et ont même été tout près de la récompense quand leur demi de mêlée Alby Mathewson s’est extirpé d’un ruck pour aplatir…juste avant la ligne (47e). C’est du moins l’avis de l’assistant vidéo M.Bonhoure, rapidement sûr de lui, les seules images disponibles laissant planer un léger doute.

Malgré ce contre-temps, le RCT s’est cru à l’abri quand Anthony Belleau a converti en points une pénalité dans les dix dernières minutes (72e), portant le score à 12-6. Un écart de six points quasi-irrémédiable dans ce match où les conditions et l’application défensive de part et d’autre rendaient presque impossible la perspective d’un essai. Mais les Corréziens l’ont fait, plus étonnamment encore par un ailier, à la suite d’une longue séquence de pilonnage, se donnant par un même occasion une bouffée d’air frais dans le bas du tableau.