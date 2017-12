Brive réalise le coup parfait face à Montpellier

A l’occasion de cette 14e journée de Top 14, Brive l’a emporté ce samedi 29-10 (avec bonus offensif !) contre l’ancien leader montpelliérain. Les quatre essais du CABCL ont quasiment récompensé autant d’occasions de marquer quand une défense acharnée et la lucidité de Laranjeira ont fait le reste. L’opération au classement est savoureuse pour les Corréziens qui profitent des défaites d’Agen et d’Oyonnax pour sortir de la zone de relégation. Le MHR souffre décidément toujours au stadium Amédée-Domenech.

Les conditions pluvieuses et boueuses de ce match pouvaient faire craindre un tout autre spectacle quand le leader du classement, avant cette journée, se déplaçait chez le 13e. Mais avec un 29-10 final et cinq essais inscrits, ce duel déterminant pour le maintien des uns et la qualification des autres a proposé beaucoup de choses intéressantes.

Forcément, l’emporter avec le bonus offensif pouvait être inespéré avant le coup d’envoi pour les hommes de Godignon. Le scénario dit le contraire. Pour gagner, les Hireche, Marais ou Da Ros (marqueur du premier essai à la 20e) ont d’abord plus que rivalisé en défense, au sol et à l’impact. Laranjeira a aussi offert une occupation précieuse et un 4/6 face aux poteaux. Mais sous la pluie, les Noir et blanc n’ont pas hésité à relancer ou à se faire des passes.

Voilà comment le jeune ailier Nadir Megdoud a marqué son premier essai en pro et en coin (56e) suivi d’un deuxième trois minutes plus tard sur l'autre aile ! L’alternance a aussi été en faveur des Cabistes, où la charnière Marques-Ugalde a pesé avant que Lapeyre ne marque l’essai du bonus (69e) suite à retour petit côté.

Said Hireche (Brive)Icon Sport

Montpellier n’y gagne plus depuis 2012

Pour les hommes de Cotter, les seuls secteurs positifs ont été la touche et la mêlée, en étant un tant soit peu critique. Quelle mauvaise gestion des temps forts et temps faibles. Hormis les dix premières minutes de la deuxième mi-temps où le MHR a confisqué les munitions et marqué son seul essai par Fall (47e), les Héraultais n'ont pas eu de solutions. Dans le bourbier de Corrèze, Steyn a symbolisé les difficultés des siens. L’ouvreur springbok a été plus en difficulté que la semaine passée où il avait rayonné. Son carton jaune pour parole déplacée à l’arbitre est venu parachever un match sans (77e). Même les fameuses pénal’touches du MHR ou l’entrée des cadres venus du banc n’ont rien changé.

Cette défaite constitue un cinquième revers de rang pour Montpellier contre ce même adversaire au stadium Amédée-Domenech. Il n’y a même plus eu de victoire des Cistes en Corrèze depuis janvier 2012 (9-23). Forcément, la reprise pos-Réveillon aura un goût différent selon que vous soyez Briviste ou Montpelliérain.