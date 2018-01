Brive qui confirme, Montpellier se relance… Nos pronostics pour la 15ème journée

Bordeaux - Lyon (samedi 14h45)

Pour cette première rencontre de Top 14 en 2018, Bordeaux-Bègles accueille le LOU de Pierre Mignoni. Cette opposition sera l’occasion de découvrir le nouveau visage de l’UBB sans son manager principal, Jacques Brunel, devenu entre temps sélectionneur du XV de France. Rory Teague, qui a repris le flambeau espérera réussir sa première avec le club girondin, qui reste sur une défaite au Stade français (22-12). Pour cela, il faudra se refaire d’une formation lyonnaise, de nouveau en confiance après sa victoire bonifiée contre Pau (35-23). Si pour Lyon ce match est important pour continuer sa lutte directe avec Toulouse et Toulon pour la sixième place, pour Bordeaux, c’est déjà un moment décisif de la saison : ne pas laisser ses plus proches adversaires prendre trop d’avance pour les places de baragistes.

Pronostic : À domicile, malgré le contexte mouvementé des locaux, nous voyons Bordeaux s’imposer d’une courte tête. Bonus défensif pour Lyon.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1074 vote(s) Union Bordeaux-Bègles Match nul Lyon Olympique Universitaire

Brive - Toulon (samedi 16h45)

On respire un peu mieux cette semaine en Corrèze. Au sortir d’une grande victoire contre le champion d’automne Montpellier (29-10), les Brivistes sont de retour à Amédée Domenech pour la réception d’un autre "gros" du championnat : Toulon. Avec 8 points d’avance sur Oyonnax et deux sur Agen, les joueurs de Nicolas Godignon espèrent une nouvelle fois réaliser la bonne opération de cette 15ème journée et s’éloigner encore plus de la délégation ou du barrage. Pour Toulon, il sera primordiale de réagir et de prendre des points pour rester au contact du Racing 92, quatrième. Pourtant, l’équipe de Fabien Galthié reste sur quatre revers de rang en déplacement, à chaque fois avec le point de bonus défensif.

Pronostic : Surfant sur leur vague de confiance, nous voyons Brive l’emporter de peu. Nouveau bonus défensif pour Toulon.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1212 vote(s) Club Athlétique Brive Corrèze Limousin Match nul Rugby Club Toulonnais

Oyonnax - La Rochelle (samedi 18h45)

Choc des extrêmes entre des Rochelais, premiers du Top 14, et des Oyonnaxiens, bon derniers du championnat, avec seulement 12 points. Une rencontre à priori déséquilibrée, d’autant que la dernière défaite d’Oyonnax à domicile contre Toulon (12-16) semble avoir diminué les espoirs d’un maintien en fin de saison. Du côté de La Rochelle, les joueurs de Patrice Collazo ont remis les point sur les i contre Agen (47-6) après deux défaites consécutives. Les Rochelais sont donc repassés en tête du Top 14 devant Montpellier et tenteront de remporter un quatrième succès à l’extérieur de la saison.

Pronostic : Pas de miracle dans cette rencontre. Victoire de La Rochelle, aucun bonus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1083 vote(s) Union Sportive Oyonnax Rugby Match nul Stade Rochelais

Agen - Castres (samedi 18h45)

Alors qu’Agen reste sur une (très) lourde défaite à La Rochelle (47 à 6), le CO de Christophe Urios est allé remporter son troisième succès consécutif à l’extérieur, en disposant du champion de France, Clermont (27-31) ! Un match qui sent la poudre entre une équipe qui espère s’éloigner le plus possible d’Oyonnax, dernier, et une autre qui marche sur l’eau en ce moment. Pourtant, à domicile, Agen est une équipe difficile à négocier. Les joueurs de Philippe Sella ont déjà battu les Toulonnais et les Racingmen et espèrent bien mettre fin à la série de 7 victoires consécutives des Castrais, d’autant que les Tarnais n’ont jamais réussi à remporter quatre matchs d’affilés à l’extérieur en Top 14. Un défi de plus pour Christophe Urios et ses hommes.

Pronostic : Pourtant, pour les raisons que nous venons d’évoquer, nous misons sur la grosse côte de cette 15ème journée et un match nul !

Quel est votre pronostic ? Sondage 1199 vote(s) Sporting Union Agen Lot-et-Garonne Match nul Castres Olympique

Montpellier - Stade français (samedi 20h45)

Rebondir après la déconvenue. L'objectif est tout trouvé pour les Montpelliérains. Encore premiers du Top 14 avant le déplacement à Brive, les hommes de Vern Cotter sont passés complètement au travers. Contre le Stade français, Montpellier voudra donc réagir et repartir sur une série positive. La tâche s'avérera ardue pour les Parisiens de contrarier les plans montpelliérains, qui est l'équipe qui marque le plus d'essais sur ses terres cette saison (40). Pourtant, attention tout de même aux coéquipiers de Jonathan Danty qui voudront sûrement commencer 2018 de la meilleure des manières et réaliser une deuxième partie de saison pleine, pour être la surprise de ce Top 14.

Pronostic : Victoire sans sourciller de Montpellier, bonus offensif.

Quel est votre pronostic ? Sondage 943 vote(s) Montpellier Hérault Rugby Match nul Stade Français

Pau - Toulouse (dimanche 16h50)

6 points séparent ces deux équipes au classement. Si Toulouse est toujours dans les six premiers du Top 14, contrairement à Pau (9ème), les deux formations partagent le fait d'alterner entre le très bon et le très moyen depuis le début de la saison. Après deux victoires consécutives, les Palois ont chuté sur le terrain du Lou, pourtant en supériorité numérique (35-23). Les Toulousains, eux, ont rebondi contre Toulon après deux revers de rang, dans un match étriqué et marqué par un déficit de justesse technique (18-13). La victoire est pourtant essentielle pour les Palois s'ils veulent encore croire à une éventuelle qualification pour les phases finales du championnat. Un bonus pourrait satisfaire les Toulousains.

Pronostic : Victoire de Pau, bonus défensif pour Toulouse.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1178 vote(s) Section Paloise Match nul Stade Toulousain

Racing 92 - Clermont (dimanche 21h00)

C’est le choc de cette 15ème journée de Top 14. C’était également l’affiche de la dernière demi-finale de la saison passée. Le Racing 92 accueille l’ASM en clôture dimanche soir (21h00). Un choc qui pourrait faire « pchiit » au vu de l’avalanche de blessures dans le camp auvergnat. Une malchance dont pourrait bien profiter les Racingmen, en quête de certitudes dans son nouveau stade après leur victoire poussive contre les Toulousains (23-19). Néanmoins, nous pensons que la réaction d’orgueil des Clermontois après la défaite concédée à Marcel-Michelin contre Castres permettra à ce match d’être ouvert et serré. Malgré le bricolage qui semble se dessiner dans la ligne de trois-quarts clermontoise, les hommes de Frank Azéma répondront présents et tenteront d’arracher un succès de prestige dans la U Arena de Nanterre.

Pronostic : Victoire du Racing, bonus défensif pour Clermont.