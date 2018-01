Bosviel : Le Stade toulousain en pôle

Alors que des contacts ont précédemment eu lieu avec Brive, le Stade français et l’UBB, les arguments de faire confiance à un joueur français et de lui accorder du temps de jeu comptent. Chez les Rouge et Noir où l’on apprécie aussi la polyvalence, le départ de Doussain à Lyon est acté. Il resterait ainsi en N°10 avec Zack Holmes qui présente l’avantage de pouvoir aussi évoluer au centre et à l’arrière (quand Bosviel est aussi bien ouvreur qu’arrière), mais aussi Romain Ntamack qui poursuit son apprentissage.