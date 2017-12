L'UBB s'offre le leader rochelais

La vraie fausse composition rochelaise, la dernière de 2017 au Matmut Atlantique et surtout la possible nomination de Jacques Brunel à la tête du XV de France, ce derby de l’Atlantique a fait beaucoup de bruit tout au long de la semaine. Finalement, ce contexte particulier a galvanisé les Bordelais portés par plus de 36 000 spectateurs dans une ambiance brûlante. L’UBB qui a réussi à faire douter l’ogre rochelais à l’image du demi de mêlée des All Blacks, Tawera Kerr-Barlow, en difficulté pour sa première en France et remplacé par Goillot dès la 49ème minute.

L’UBB a parfaitement maîtrisé ses temps faibles

Pourtant, les joueurs de Patrice Collazo et Xavier Garbajosa ont matraqué la défense bordelaise dès l’entame avec un orage de jeu mais stérile au tableau d’affichage. Bis repetita en deuxième période soit deux gros quart d’heure de folie pour seulement quelques pénalités marquées. La faute à un très gros état d’esprit des joueurs de l’UBB. Est-ce un effet Brunel ? Seuls les murs du vestiaire bordelais doivent le savoir mais la seule certitude, c’est que les coéquipiers de Jandré Marais s’y sont terriblement filés ce samedi au Matmut Atlantique. Un gros combat, une grosse défense et une charnière Lesgourgues - Jalibert qui a parfaitement géré les temps faibles de son équipe notamment à 14 contre 15 dans les vingt dernières minutes après l’exclusion définitive de Dubié. Avec 19 points marqués et seulement deux échecs au pied, le jeune ouvreur de l’UBB a sorti le costume de patron avec réussite.

On ne sait pas si Patrice Collazo a refait le coup de la glacière mais son équipe a vraiment déjoué notamment par indiscipline à des moments clés du match à l’image du carton jaune de Gourdon qui a couté treize points. Le Stade Rochelais reste provisoirement leader mais n’a pas assuré son titre de champion d’automne. Tout dépendra du duel entre Montpellier et Lyon qui se joue en ce moment à l’Altrad Stadium. En revanche, c’est un exploit pour Bordeaux-Bègles qui a confirmé son invincibilité à domicile cette saison (6 victoires, 1 nul) en assurant un très beau spectacle avant le réveillon de Noël.