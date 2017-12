Bordeaux ne veut pas être le dindon de la farce

Selon des sources du club, ce dernier aurait déclaré à ces joueurs aujourd'hui : "Si on fait appel à moi, j'ai pris la décision d'y aller. Mais pour l'heure rien n'est fait." Une déclaration qui confirmerait les dernières informations concernant sa possible arrivée à la tête du XV de France. A l'UBB, la communication a été bien verrouillée.

Jacques Brunel - Italie - 9 novembre 2013Icon Sport

Pour le point-presse d'avant-match, les journalistes n'ont pas eu le droit d'assister à la mise en place et en conférence de presse, aussi bien Rory Teague, l'entraîneur des arrières que Mahamadou Diaby et Jean-Baptiste Dubié ont nié toutes confidence de l'entraîneur gersois. "Moi, je ne suis au courant de rien. Personne n'est au courant de rien. On se concentre à faire un gros match." expliquait Diaby.

L'Union tente justement de se concentrer sur la venue du leader du Top 14 et voisin, le Stade Rochelais. La communication décalée de la FFR met le club bordelais sous une drôle de pression. L'Union sera quelle que soit la décision de Jacques Brunel, un peu le dindon de la farce en cette période de Noël. Car au final, le club girondin n'a rien à gagner dans cette mise en scène de la succession de Guy Novès. Et en cas de départ de son coach, Laurent Marti devra trouver un remplaçant en milieu de saison.

Guy NovesGetty Images

Une situation inédite comme le possible départ d'un sélectionneur du XV de France en milieu de contrat. Décidément, ce club qui n'est que 9e du championnat et possède paradoxalement 5 internationaux attire bien des convoitises. En attendant, 35.000 spectateurs seront au Matmut pour un match de gala. "C'est un match hyper important pour notre saison." expliquait Jean-Baptiste Dubié. "L'avenir de Jacques, on ne se pose pas la question. C'est notre avenir par rapport au futur match contre La Rochelle qui nous importe aujourd'hui."