Bonus tardif pour Clermont

Clermont a au moins arrêté l' hémorragie de défaites. Après trois revers, les champions ont redonné le goût de la victoire à leurs fidèles supporteurs. Ils méritent ben un coup de chapeau pour s'être déplacés à plus de 15 000 par cet après-midi pluvieux et glacial. Les joueurs ont fait le boulot : une victoire incontestée et incontestable avec un bonus acquis après la sirène par Jacobus Van Tonder, un jeune Sud-Africain dont on reparlera.

Mais les Clermontois ont attendu la 58 eme minute pour franchir enfin la ligne par un essai "casquette de chez casquette" Ulugia plongea dans le camp adverse pour aplatir dans la confusion. Rien à dire, le ruck était dans l'en-but bordelais et dans ce cas, il n'y a plus de ligne de hors jeu. Uhila a marqué le second sur un second temps de jeu après mêlée.

John Ulugia de ClermontIcon Sport

Que retenir de de match ? Que Clermont aurait pu (dû) marquer au terme d'une première mi-temps largement dominée et marquée par une conquête et une possession presque hégémonique (huit pénalités contre trois).

Lamerat en jambes

Rémi Lamerat (Clermont)Icon Sport

Mais les Auvergnants ne surent pas faire grand chose de cet afflux de ballons même si Rémi Lamerat était particulièrement en jambes pour son retour. La deuxième mi-temps fut moins maîtrisée mais plus heureuse, sans qu'on puisse vraiment expliquer pour quoi. La mêlée de l'ASM est quand-même allée crescendo et la médiocrité des Bordelais les a beaucoup aidés. Les hommes de Jean-Baptiste Dubié n'avait pas grand chose à opposer, sinon retarder l'échéance et attendre la saison prochaine. Du moins pour ceux qui seront encore là.