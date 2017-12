Béthune : "On s'est dit qu'il fallait arrêter de faire les cons"

Rugbyrama : Agen a remporté ce match après avoir totalement manqué son entame et été mené 10-0 pendant presque une mi-temps. Comment l'analysez-vous ?

Quentin Béthune : L'entame a été difficile. Le pire, c'est qu'on s'était dit qu'il fallait démarrer fort. On a été de mauvais garçons ! Ceci dit, nous n'avons jamais vraiment paniqué. Jamais, on ne s'est dit qu'on était largués ou qu'on n'allait pas y arriver. Du coup, nous nous sommes remobilisés tous ensemble. On s'est regardé et on s'est dit qu'il fallait arrêter de faire les cons. Il y a eu du mieux en fin de première mi-temps puis nous sommes ensuite parvenus à mettre notre rugby en place. Ça fait plaisir.

Les groupés pénétrants, notamment, ont mis à mal les Brivistes. L'aviez-vous prévu ?

Q.B. : Nous avions ciblé ce secteur sur le match. Nous le travaillons énormément avec Rémi Vaquin. Il fait un très gros boulot avec nous, nous enquiquine sans cesse à nous dire d'être bien placés, de "mettre des jambes". Ça a plutôt bien marché contre Brive mais la vérité d'un week-end n'est pas celle du suivant.

On a l'habitude de voir Agen envoyer du jeu. Il a néanmoins fallu se recentrer sur la mêlée et les ballons portés pour gagner face à Brive.

Q.B. : On s'était dit qu'on ne voulait pas jouer petits bras. Depuis le début de l'année, Agen est une équipe qui montre du rugby. Ce n'est pas tout le temps du beau rugby mais on avait à cœur de continuer en ce sens. Finalement, le match a fait qu'il a fallu se resserrer sur la mêlée et les ballons portés, c'est comme ça. C'est un état d'esprit en fait : nous n'avons rien voulu lâcher et c'est venu tout seul en suivant.

Justement, le fort état d'esprit du groupe est-il ce qui vous a permis de revenir dans la rencontre ?

Q.B. : Notre groupe est très fort et humainement parlant, nous vivons très bien ensemble. Nous avons insisté là-dessus toute la semaine, d'autant que nous savons que Brive a un groupe très soudé également. L'équipe voulait montrer qu'elle avait du cœur. Elle l'a fait.

Sporting Union AgenIcon Sport

Avez-vous senti plus de pression pour ce match que pour tous les autres avant cette saison ?

Q.B. : Personnellement, je l'ai clairement vécu comme ça. J'ai justement essayé de ne pas me mettre trop de pression mais ça a été vraiment difficile parce que c'était un concurrent direct. On ne va pas se mentir : c'était notre championnat, celui du bas de classement, et il fallait impérativement l'emporter. Tout n'a pas été parfait mais c'est chose faite.

Avez-vous des regrets de ne pas avoir pris le bonus offensif finalement ?

Q.B. : Très sincèrement, je n'en ai pas. Au début du match, on aurait signé des deux mains pour une simple victoire. Nous savions que les Brivistes venaient avec des intentions, pour nous empêcher de mettre en place notre jeu, alors nous sommes déjà très contents d'avoir gagné ce match.

Agen compte dix-huit points à l'issue la première moitié du championnat. Comment l'analysez-vous ?

Q.B. : Ce n'est pas à moi qu'il faut parler de chiffres. Je ne compte pas moi, je joue devant ! (rires) Plus sérieusement, c'est compliqué de tirer un bilan parce qu'il reste treize matchs à jouer. C'est bien aujourd'hui mais si on perd tout derrière, cela n'aura servi à rien. Ce qui est sûr, c'est que tous les matchs à domicile seront des finales pour nous d'ici la fin de la saison.