Béthune : "Je savoure cette victoire"

Rugbyrama : Grosse victoire d'Agen ce soir pour votre première avec le brassard ! Vous ne pouvez qu'être heureux.

Quentin Béthune : Très heureux ! D'ailleurs je vais peut être mettre un terme à ma carrière direct, comme je reste sur un 100% et une victoire bonifiée ! Non, plus sérieusement je suis très heureux d'avoir été capitaine de cette équipe, surtout d'une équipe de mecs qui sont toujours là pour moi sur le terrain comme en dehors. Je suis très fier d'eux.

Le staff vous a accordé une vraie marque de confiance en vous nommant capitaine...

Q.B : J'essayais de ne pas trop y penser avant le match, pour en pas me retourner la tête. Mais effectivement c'est une belle marque de confiance et je le remercie pour cela. Maintenant que la victoire est acquise, je peux savourer

Les Castrais venaient chercher ici une huitième victoire, êtes vous fier d'avoir brisé cette série ?

Q.B : C'est vrai, les Castrais venaient chercher ici une victoire, on l'a lu un peu partout. On les savait très complets en conquête, mais le match s'est bien passé pour nous.

Qu'est ce que cela représente pour vous d'avoir été nommé capitaine ?

Q.B : Je joue ici depuis de longues années. Je joue avec une bonne partie du groupe sénior depuis sept ou huit ans, depuis les catégories jeunes. C'est juste génial de jouer avec ses meilleurs potes sur le terrain.

Comment Mauricio Reggiardo vous l'a annoncé ?

Q.B : Jeudi midi, pendant le repas, Mauricio m'a pris en tête à tête pour me l'annoncer. J'étais très surpris car j'espère juste jouer ! Ca m'a fait bizarre... A 22 ans, je en pensais pas le devenir. Je l'avais été en Espoir mais là, l'équipe pro... J'ai commencé ici en Benjamins, je n'aurais jamais imaginé le devenir avec les pros. Je savoure, je suis hyper content.