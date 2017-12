Beauxis : "La victoire est un soulagement"

Vous réalisez un match complet en inscrivant vingt points, avec un essai, un drop, des pénalités et des transformations. C'est une satisfaction ?

Oui, c'est un bon match pour moi, mais surtout pour l'équipe. C'est rare de réaliser un carton plein. Cela fait surtout du bien à l'équipe. Nous avions besoin de gagner, de nous rassurer. C'est chose faite. Je n'avais pas de motivation particulière contre Pau. Après cinq défaites, c'était important de gagner en mettant les choses dans l'ordre devant notre public.

Concernant, le drop n'était pas prémédité. Cela faisait plusieurs temps de jeu durant lesquels nous n'arrivions pas à avancer. Nous nous sommes trouvés avec Baptiste. Il m'a bien servi dans l'axe.

A la mi-temps, vous avez reçu la consigne de plus jouer au pied ?

Oui, l'objectif était de jouer chez eux pour ne pas s'exposer, de mettre les barbelés en défense et d'utiliser au mieux les ballons de récupération à notre disposition. Nous nous sommes bien accrochés, tout le monde s'est envoyé. C'est une belle victoire. Après le carton rouge avant la pause, on s'est dit que ce serait dur. Mais le staff a tenu un bon discours à la mi-temps. Cela nous a remobilisé. Cela fait du bien. La victoire est un soulagement. Nous préférons travailler dans la victoire que dans la défaite. Pendant trois semaines, nous nous sommes envoyés à l'entraînement. Pierre était en colère, mais nous aussi, les joueurs, nous l'étions. Nous nous sommes dit les choses. Et nous avons travaillé. Maintenant, nous allons préparer le déplacement à Bordeaux.

En fin de match, vous commettez un péché de gourmandise, en oubliant un surnombre sur l'extérieur...

Oui, il y avait un petit décalage... Avec la victoire, le principal est assuré. En fait, j'ai essayé de faire le même coup qu'en première mi-temps, mais cette fois, la porte était fermée (sourire).

Propos recueillis par Sebastien Fiatte