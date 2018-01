Azéma met les choses au point avec Provale

Sur le site internet de l'AMSCA, Franck Azéma a commenté les déclarations de Robins Tchale Watchou, le président de Provale : "Je suis très surpris de lire le communiqué de Provale et les propos qui y sont tenus."

Le manager Clermontois a également défendu son choix de titulariser Samuel Ezeala : "Provale ne connaît pas le travail que fait Sam et la place qu’il a dans notre groupe depuis plusieurs mois. Depuis la saison dernière, il s’entraine avec le groupe professionnel, il n’a pas débarqué comme ça du centre de formation du jour au lendemain pour jouer une rencontre de Top 14. Nous attendions qu’il ait 18 ans pour le faire débuter, comme la règle nous y autorise, mais ses premières feuilles de match étaient prévues, anticipées. De nombreux jeunes joueurs comme Dorian ici et de nombreux autres dans le Top 14 ont 18 ans. Il n’a pas joué parce qu’il est jeune mais parce qu’il est bon et sa très bonne première période le prouve comme je suis certain que l’avenir le montrera.".

Pour Azéma, le débat est en plus totalement déplacé : "Si Provale veut aider à faire ce que nous faisons au quotidien, c’est à dire faire en sorte de préserver l’intégrité physique de nos joueurs, ils n’ont qu’à le faire en aidant à la prise de décisions sur des choses qui peuvent avoir un impact sur le court terme à savoir : le format des compétitions, les plages de récupérations obligatoires et les aménagements autour de la règle et de l’arbitrage.".