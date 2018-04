Ashton : "Vingt-deux essais ? J'en veux plus !"

Rugbyrama : Chris, cet après-midi vous avez inscrit votre vingt-deuxième essai et ainsi battu le record de Napolioni Nalaga sur une saison de Top14. On imagine que c'est particulier.

Chris Ashton : J'aurais aimé être encore plus heureux. Je suis surtout frustré par la rencontre. Nous avons été très bons lors des vingt premières minutes. Mais nous nous sommes un peu endormis ensuite. Désormais nous avons une semaine sans match, qui va nous faire du bien.

Et votre essai ?

C.A : Je suis fier et très content d'avoir marqué cet essai. Je suis vraiment reconnaissant envers mes coéquipiers et l'ensemble de l'équipe qui m'a sincèrement aidé et permis de battre ce record.

Chris Ashton - Toulon (vs Montpellier)Icon Sport

Qu'est-ce que ça représente pour vous ?

C.A : Honnêtement, je juge toujours ma performance sur ma capacité à marquer des essais. Et je considère que je ne fais que mon travail quand j'en marque. C'est ce qu'on attend de moi. J'espère donc marquer à chaque match, et si je ne le fais je suis très ennuyé. En ce qui concerne le record, j'espérais évidemment le battre, mais c'est plus simple quand on a à côté de nous les joueurs pour le faire (sourire). Ce record est donc aussi pour l'équipe. Je n'aurais pu le faire sans tous les gars et je les remercie vraiment.

Pourriez-vous nous raconter l'action qui précède votre essai ?

C.A : Je suis à l'intérieur et j'anticipe que Semi (ndlr Radradra) va franchir, au niveau de la ligne de touche. Je pense alors qu'il tente de me faire une passe, mais le joueur de Montpellier (ndlr Enzo Sanga) contre et fait tomber le ballon, qui revient sur Ma'a (ndlr Nonu). Je pense qu'il m'entend crier à son intérieur et qu'il me passe la balle. C'est vraiment cool de sa part (sourire).

Ma'a Nonu aurait-il pu marquer seul ?

C.A : Vous rigolez ? Bien sûr qu'il aurait pu aller dans l'en-but. C'est Ma'a Nonu. Il peut faire ce qu'il veut sur un terrain. Mais aujourd'hui il m'a fait un beau cadeau.

L'avez-vous remercié ?

C.A : Je l'ai remercié, car c'est vraiment sympa de sa part. Mais je prendrai surtout le temps de remercier chacun de mes coéquipiers quand la saison sera terminée.

Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'international anglais, d'inscrire votre nom dans l'histoire du rugby français ?

C.A : C'est une fierté, évidemment. Maintenant, j'y ai pensé bien sûr, surtout à l'approche du record, mais je n'étais pas focus dessus... Puis très honnêtement, j'espère en marquer plus que vingt-deux. J'en veux plus (sourire).

L'équipe de Toulon félicite Ashton pour son essai recordIcon Sport

Vos coéquipiers nous affirmaient pourtant que vous ne pensiez qu'à ce record...

C.A : J'aime marquer des essais et dès que j'en ai l'opportunité, je deviens fou... c'est certainement pour ça (rires). Mais que ce soit pour battre le record ou non, j'aime marquer des essais. On me regardait davantage pour ce vingt-deuxième essai, c'est normal, mais il n'était en réalité pas plus important que le premier ou le dixième. J'espère désormais en marquer quelques nouveaux.

Ce n'est donc pas un poids en moins sur vos épaules ?

C.A : Absolument pas. On m'en a parlé au fur et à mesure de la saison, puisque je m'en rapprochais, mais en arrivant en France, je ne connaissais même pas ce record. Et quand j'ai rencontré Mourad pour la première fois, je lui ai dit que je venais pour marquer des essais pour ce maillot. Je pense accomplir ma mission... mais j'en veux plus.