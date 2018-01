Andreu : "Le terrain synthétique favorise les joueurs explosifs"

Rugbyrama : Vous retrouverez ce week-end le Castres olympique, un club que vous connaissez bien. Comment appréhendez-vous ce déplacement dans le Tarn ?

Marc Andreu : C'est une grosse équipe que nous connaissons bien. Nous avons déjà affrontés les Castrais à trois reprises, cette saison (une fois en championnat, deux fois en Champion's Cup). L'ambition reste néanmoins de ramener quelque chose de là-bas...

Quels souvenirs gardez-vous de votre aventure au Castres olympique ?

M.A. : J'y ai passé quatre ans et ça reste, encore aujourd'hui, l'un des meilleurs souvenirs de ma vie. C'est là-bas que j'ai explosé, c'est le club avec lequel j'ai connu mon premier titre de champion de France... Mais par rapport à l'équipe championne de France en 2013, il doit désormais rester trois joueurs : Yannick Caballero, Rory Kockott et Rodrigo Capo-Ortega. Depuis le départ des Laurent, l'ADN de l'équipe a donc énormément changé.

Yannick Caballero, le troisième ligne de CastresIcon Sport

Quelle est l'ambition du Racing, privé de neuf de ses internationaux français ?

M.A. : Ces situations ont été appréhendées par les coachs et le Racing est armé, il ne faut pas se le cacher. [...] En l'absence des internationaux, nous avons tous une chance de prouver que nous méritons notre place dans cette équipe. Au Racing, quand tu perds tel ou tel joueur, tu perds peut-être en beauté ou en notoriété, mais pas en qualité.

Vous semblez vous épanouir dans le contexte de la U Arena. Pourquoi ?

M.A. : Le terrain synthétique favorise les joueurs explosifs, je n'ai pas dit légers. Pour nous, tout a changé en quelques semaines. A l'Arena, tu n'as plus la moindre excuse: un mauvais placement sous une chandelle, c'est ta faute; un coup de pied manqué, c'est ta faute. On ne peut plus incriminer ni la pluie, ni le vent, toutes les bonnes excuses du rugbyman, quoi. (rires)

Marc Andreu - Match Racing 92-Oyonnax - 30/12/2107Icon Sport

Vous quitterez le Racing en fin de saison. Des touches ?

M.A. : Pour le moment, je n'ai pas eu de proposition sur la table. Des clubs s'intéressent, voilà tout... Le fait d'être Jiff est un atout. Celui d'être en forme, aussi. Le problème, c'est que les cluibs de Top 14 veulent d'abord sécuriser leurs piliers, leurs ouvreurs ou leurs centres. Dans un recrutement, les ailiers passent toujours en dernier...

Quelle est l'échéance, au juste ?

M.A. : Avec mon agent, nous nous étions fixé une date butoir au début du mois de février. Sincèrement, je préfèrerais signer dans un club de Pro D2 avec un bon projet plutôt que d'attendre mars ou avril pour que le Top 14 ne se manifeste. Vous savez, j'ai une femme, un enfant et les changements de vie, ça s'anticipe.