Andreu : "Gagner dimanche avec un peu de manière, ce serait sympa"

Rugbyrama : Quel est votre sentiment sur la U Arena, que vous allez probablement découvrir à votre tour dimanche ?

Marc Andreu : C’est vrai que je ne m’y suis qu’entraîné jusqu’à présent. Et il n’y avait que quelques dizaines de personnes donc je n’ai pas encore pu vraiment goûter à l’ambiance d’une U Arena pleine. Contre Toulouse, je mangeais dans les loges ! La seule chose que je peux dire, c’est que le traiteur était bon et les partenaires gentils. Dimanche, j’espère être de la partie pour pouvoir apprécier l’ambiance depuis le terrain.

Vous avez marqué 4 essais en 5 matchs cette saison. Comment arrivez-vous à demeurer aussi performant malgré votre faible temps de jeu ?

M.A. : C’est le sport de haut niveau. Quand on te donne une possibilité, il faut la saisir et performer pour pouvoir enchaîner. C’est ce que j’essaie de faire, à savoir ne pas manquer le coche quand on fait appel à moi. Je suis ailier et je sais que nous sommes jugés sur le nombre d’essais que nous marquons, au même titre que le nombre de buts pour un attaquant au football. La prestation peut passer après les statistiques. Un ailier, s’il met deux essais, on dira quoi qu’il arrive qu’il a fait un bon match, même si les entraîneurs vont trouver des choses à redire à la vidéo le lundi.

" Clermont, c’est quand même le champion de France en titre, qui est allé mettre 45 points aux Saracens "

Le Racing 92 est sur une dynamique de résultats très positive malgré un contenu pas toujours très abouti…

M.A. : On travaille sereinement car on gagne nos matchs. Parfois, ce n’est pas grâce à un très beau rugby, comme ce fut le cas à Oyonnax. Comme cela a pu être écrit, ça a dû être un peu difficile pour ceux qui avaient payé leur place. C’est une réalité, il n’y avait pas de beau jeu. En attendant, on gagne nos matchs et c’est le plus important. Quand la victoire est au bout, le sourire est là en début de semaine et on travaille mieux, ce qui se ressent le week-end.

Marc Andreu - Match Racing 92-Oyonnax - 30/12/2107Icon Sport

Comment abordez-vous cette réception de Clermont, qui connaît une mauvaise période en termes de résultats ?

M.A. : C’est quand même le champion de France en titre, qui est allé mettre 45 points aux Saracens récemment (16-46, ndlr) ! On nous dit qu’ils ont beaucoup de blessés, certes, mais cela reste une très grande équipe, très dangereuse et qui joue très bien au rugby. On devra donc être très attentif.

Vous entamez un mois de janvier particulièrement difficile avec Clermont puis deux rencontres décisives de Champions Cup contre le Munster et Leicester…

M.A. : C’est clair qu’on a que des gros matchs, déterminants pour la suite, jusqu’à la coupure de février. Ce sont des rencontres charnières, qui peuvent nous faire basculer vers du très positif. À nous d’être très bons dès dimanche soir et de gagner avec, pourquoi pas un peu de manière, ce qui serait sympa.