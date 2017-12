Agen s'offre le duel des mal classés face à Brive

Le match de la peur a tenu toutes ses promesses en termes de suspense. Mené 10-0 après une première demi-heure ratée, Agen a su renverser Brive et arracher une victoire très importante dans l’optique du maintien (27-13). Les deux équipes sont longtemps restés au coude à coude mais Brive a craqué dans les dernières minutes, encaissant deux essais coup sur coup de Laporte (69e) et Bosch (73e). Les Coujoux vont donc passer les fêtes en tant que barragistes, à l’inverse d’Agen qui sort de la zone rouge.

Chacun a eu ses périodes et ses points forts dans ce match rendu très tendu par le contexte. Brive a dominé la première demi-heure et régné dans le combat au sol, récupérant plusieurs ballons et pénalités sous l’impulsion de son maître-gratteur Saïd Hirèche. Agen a eu de son côté le mérite de faire le dos rond alors que rien ne lui réussissait en première période, jusqu’à la dernière minute et un travail de sape des avants bonifié par Sadie (39e).

Agen souverain sur ballons portés

Conscient qu’il ne ferait pas la différence uniquement grâce à son jeu, le SUALG a rapidement opté pour une stratégie pragmatique à base de ballons portés. Un choix payant puisque les Coujoux ont eu du mal à trouver les réponses. Que ce soit en phase défensive ou même défensive, eux qui sont tombés deux fois dans le panneau quand les Lot-et-Garonnais ont refusé le combat. C’est grâce à un ballon porté qu’Agen a pu égaliser et basculer en tête, profitant d’un carton jaune contre Mike Tadjer (53e) pour inscrire six points (58e, 60e).

Le rugby commence toujours devant mais c’est grâce à son métronome que le promu a pu forcer la décision. Précis au but, Jake McIntyre a changé le cours de la partie grâce à deux passes au pied décisives pour Laborde (69e) et Bosch (73e). Deux inspirations qui ont mis fin à la belle série de Brive, qui n’avait perdu jusqu’alors qu’un seul de ses quatre derniers matchs.