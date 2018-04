Agen crée l’exploit, Ashton pour un record et des Irlandais licenciés… Les 5 infos du week-end

Agen est (quasiment) maintenu

Qui aurait cru à la victoire d’Agen sur les terres paloises avant le match ? Car Pau était dans l’obligation de remporter ce match dans la course aux phases finales. Mais c’était sans compter sur cette magnifique équipe d’Agen, sans complexe, qui a livré une prestation de haut vol ce samedi sur la pelouse du Hameau. Après leur victoire importante face à Oyonnax, les Agenais sont venus à Pau libérés. Ils ont idéalement commencé le match avec deux essais en moins de 10 minutes par l’intermédiaire de Nakosi. Le fidjien a été intenable tout au long de la rencontre. Les statistiques le prouvent : 100 mètres parcourus, 7 défenseurs battus et un triplé pour le joueur prêté par Toulon. Emmené par son ailier, Agen a remporté un succès précieux dans la quête du maintien. Les Agenais sont même assurés de ne pas terminer derniers du championnat et joueront, dans le pire des cas, un barrage avec le finaliste de Pro D2.

Filipo Nakosi - AgenIcon Sport

Les affiches de PRO D2 connus

Aujourd’hui avait lieu la dernière journée de Pro D2. Derniers enjeux, l’ordre des barrages pour les confrontations de la semaine prochaine. En ramenant un point de bonus défensif d’Aurillac, les Montois gardent leur quatrième place et recevront donc à domicile. De son côté, Béziers a fait son maximum pour aller chercher un barrage à la maison avec sa victoire bonifiée face à Nevers (36-22). Les deux formations se retrouveront donc la semaine prochaine au stade Guy Boniface pour un ticket en demi-finale.

Ashton pour le record

On joue la 7ème minute du match. Une minute ancrée dans l’histoire. Chris Ashton vient de battre le record d’essais inscrits en Top14 sur une saison avec 22 réalisations à son actif. Il efface des tablettes le fidjien et ancien clermontois Napolioni Nalaga qui avait porté son total à 21 essais en 2008-2009. Un offload magnifique de Facundo Isa permet de trouver Radradra qui fixe un défenseur montpelliérain pour servir Nonu idéalement lancé. Le néo-zélandais offre l’essai du record à l’ailier anglais. Une réalisation magnifique pour un record historique.

Paddy Jackson et Stuart Olding sans club

Paddy Jackson (26 ans) et Stuart Olidng (25 ans) ont vu leurs contrats résiliés par la province irlandaise de l’Ulster. En effet, le club et la Fédération Irlandaise ont donc décidé de rompre les contrats des deux joueurs suite à l’affaire présumée de viol, où ils avaient été accusés d’avoir tenus des propos "dégradants envers la femme à l’origine des accusations". Les deux internationaux irlandais Stuart Olding (4 sélections) et Paddy Jackson (25 sélections) avaient été acquittés par la justice. Ces deux résiliations de contrat peuvent profiter à des clubs de Top 14. Clermont se serait déjà positionné pour accueillir Paddy Jackson, l’ouvreur irlandais.

La course au Top 6 complètement relancée

Une journée folle dans la course au Top 6. Avant cette journée, 5 équipes (Castres, Lyon, La Rochelle, Pau et Toulon) se tenaient en 4 points. Pau et la Rochelle occupaient les deux dernières places qualificatives pour les barrages. Mais après cette 24ème journée tout a changé ! Avec les victoires de Castres et Lyon combinées aux défaites de La Rochelle et Pau, les Castrais et Lyonnais récupèrent les deux dernières places de 5 et 6. Dans deux semaines, La Rochelle se déplacera à Toulouse pendant que Castres et Pau se rendront respectivement à Toulon et Montpellier. Lyon ira à Oyonnax pour un match qui sent la poudre…