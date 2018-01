A la recherche du match complet

Les séances vidéo des matchs à l'extérieur de l'UBB doivent avoir un air de déjà vu. Avec pas moins de 4 matchs au cours desquels l'Union mène à la mi-temps : Castres (8-16), Racing (7-8), Toulouse (24-34), Pau (6-11) et autant de défaites. Un incroyable scénario qui agace sérieusement entraîneurs et joueurs dont Mahamadou Diaby : "Les semaines se répètent du moins à l'extérieur. On n'arrive pas à afficher le même niveau d'engagement et le même niveau mental que dans les matchs à domicile. Donc c'est clairement un problème mental. Il va falloir se poser les bonnes questions..."

Mahamadou Diaby (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Mental, ce n'est pas l'avis de Jérémy Davidson, l'entraîneur des avants qui propose de se remettre surtout au travail : "A nous de nous remettre en question, de travailler pour arriver à gagner ces matchs. Il n'y a pas un problème dans la tête par rapport à ça." A croire que l'UBB qui a subi la semaine dernière en Challenge Cup, une défaite, n'arrive pas à remettre dans l'ordre ce qu'elle arrive à faire brillamment à Chaban. Même si le public girondin constitue un très bon 16e homme, la diversité des secteurs défaillants lors de ces défaites pose question : "Oui, souvent, il y a des raisons différentes. Des fois on était pas suffisamment bons en conquêtes." explique l'entraîneur irlandais : "Des fois, on n'était pas bons dans les libérations ou défensivement, on n'y était pas. On travaille chaque domaine toutes les semaines pour y arriver."

Un effectif jamais stable

Le staff bordelo-béglais a pourtant quelques raisons objectives pour expliquer ce fonctionnement sur mode alternatif. Pêle-mêle, on pense à la fameuse préparation physique des "bleus" qui n'a pas réussi à tous, les blessés à la pelle et à des postes clés comme Hickey, meilleur réalisateur du Top 14 pendant un temps, une période de doublons sans pilier gauche. L'UBB n'a aussi quasiment jamais aligné la même paire de centre depuis le début du Top 14. Ces changements incessants qui nuisent à sa stabilité ne facilite pas le liant d'une équipe qui a changé de staff en juin dernier. Si cela a permis l'éclosion de jeunes prometteurs comme Cameron Woki et Matthieu Jalibert, pas de pot, ce dernier est désormais international.

Cameron Woki (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Un grand bonheur pour le jeune ouvreur mais encore une difficulté de plus pour le club bordelo-béglais qui a aussi "perdu" si l'on peut dire Baptiste Serin. C'est donc avec une charnière new-look que l'UBB va défier le RCT à Mayol. Seule nouvelle réjouissante, le retour d'éléments plus expérimentés comme Loann Goujon, Jean-Baptiste Dubié, Nans Ducuing ainsi que Blair Connor, Julien Rey, Romain Lonca, Mahamadou Diaby et Vadim Cobilas.

Des joueurs aguerris qui ont déjà connu la ferveur de Mayol et la furia toulonnaise et qui pourraient apporter ce liant et cette grinta qui font défaut en 2e mi-temps. "Il faut y aller avec un gros mental et une grosse envie" prévient Diaby. "C'est la base pour aller jouer la-bas. J'ai regardé un petit peu leur match samedi. C'est Toulon, c'est costaud. Ca joue bien. Ils perdent le match mais on voit qu'il y a une équipe en face aussi qui a fait preuve de courage. Si on veut rivaliser, il va falloir être au même niveau d'engagement que les Scarlets." Et le garder durant un match complet.