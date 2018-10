Top 14 - L'antisèche : La Rochelle l'emporte grâce à l'indiscipline clermontoise

Le match

Une rencontre alléchante qui a du mal à s'emballer. La première mi-temps est très hachée. Les nombreuses pénalités, ou les fautes de main, n'ont pas permis aux deux équipes de mettre leur jeu en place. Et à ce jeu-là, ce sont les Maritimes qui s'en sont sortis le mieux. Grâce à trois pénalités de West, La Rochelle est devant à la pause 9-0. Le retour de la deuxième période coïncide avec le déluge. Pas le déluge d'essai, mais le déluge du ciel. Des trombes d'eau se sont abattues sur Marcel-Deflandre. Ça n'a pas empêché Penaud de marquer très rapidement pour recoller au score.

Autour de la cinquantième minute de jeu, c'est l'heure du déluge des cartons. Yato pour l'ASM sort 10 minutes pour un placage haut, Falgoux et Joly pour fautes répétés en mêlée, et Uhila prend un carton rouge. Grâce à cette supériorité numérique, La Rochelle a joué à 14 contre 12. Le Pack rochelais a pris le dessus sur la mêlée. Et sur une d'entre elle, l'arbitre de la rencontre monsieur Cayre, accorde l'essai de pénalité. Les Clermontois reviendront dans la rencontre en fin de match grâce à un maul. Score final 16 à 12 pour La Rochelle.

Tournant du match

Le carton rouge de Loni Uhila. Les Rochelais sont dans les 22m clermontois, ils enchaînent les pick and go. Sur une charge de Bourgarit, le pilier clermontois Uhila, le plaque à l'épaule qui glisse sur la tête de l'attaquant Rochelais. Les Maritimes choisissent la mêlée et vont inscrire l'essai de pénalité pour prendre 11 points d'avances à l'heure de jeu.

L’essai

40 minutes et 6 secondes. C'est la minute à laquelle Damian Penaud a inscrit le premier essai des siens en seconde période. Le coup d'envoi est donné par Lopez, Penaud saute plus haut que tout le monde et n'a plus qu'à accélérer pour aplatir. La transformation en coin n'est pas réussie par Morgan Parra.

La question : La Rochelle a-t-elle enfin lancée sa saison ?

Les Rochelais ont infligé la deuxième défaite de Clermont cette saison. Leader impressionnant en ce début de saison, Clermont est tombé sur une défense rochelaise infranchissable. Fort de ce succès juste avant de commencer la coupe d'Europe, La Rochelle engrange de la confiance. Invaincu à Marcel-Deflandre, La Rochelle doit maintenant bien s'exporter pour aller chercher des victoires à l'extérieur.