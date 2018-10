Top 14 - Grégory Patat (La Rochelle) : “On savait que la première défense, c’était à la source”

Rugbyrama : Grégory, l’entame de match était importante. Vous y avez répondu présent.

G.P. : On savait que les conditions de jeu allaient se dégrader au fil du temps. Il fallait faire une grosse entame, et c’est ce que l’on a fait. On a fait une grosse première mi-temps et c’est vrai que la mêlée nous a fortement aidé à accomplir une bonne performance. On savait que la première défense, c’était à la source donc en mêlée, en touche, en conquête. L’ASM a des facteurs X capables de mettre de la vitesse dans le milieu du terrain et de faire la différence. Et c’est vrai que la défense nous a permis que le jeu clermontois ne se mette pas en place. A mon goût, on n’a pas su assez scorer. Les brèches étaient pourtant franches.

Comment réagissez-vous sur l’essai de Damian Penaud sur le coup d’envoi de la seconde période ?

G.P. : Je me dis qu’on va se compliquer la taĉhe. Il y a zéro passe et ça marque. Nous, on fait beaucoup de choses en première mi-temps pour ne marquer que neuf points. On savait qu’après la pluie allait arriver et le vent continuer, ça allait se jouer à des détails. En seconde mi-temps, on était contre le vent, sous pression. On a déjoué les Clermontois mais après on a manqué de justesse en faisant des en-avants.

Ils se sont concentrés sur leur job et ça s’est plutôt pas mal passé.

Quel est votre sentiment après ce succès contre le leader ?

G.P. : On est très heureux de la performance. Après Bordeaux où on a été inexistant en première période, on s’est posés des questions. On a encore du mal à identifier les causes, car ce sont beaucoup d’erreurs individuelles dans le jeu. Ce sont plein de petites choses qui nous font mal à la tête et qui sont difficilement maitrisables pour un staff. On ne doutait pas du potentiel du groupe et les joueurs ont répondu présent. Ils se sont concentrés sur leur job et ça s’est plutôt pas mal passé.