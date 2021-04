Si ce duel entre Castres et Toulouse était présenté logiquement comme un derby, on a eu le droit à un duel aux airs de phase finale au regard de l'engagement mis par les deux formations. Tarnais et Haut-Garonnais ont livré un combat rude, très engagé, qui a basculé en seconde période à travers la discipline. Le CO s'est montré plus réaliste sur ses temps forts, afin de mener 26 à 10, tandis que le Stade est parvenu à réagir dans le final, sans pour autant réussir à renverser le scénario.

Les Haut-Garonnais ont notamment réussi à marquer deux essais dans les dernières minutes, dans une période de double supérioté numérique sur les cartons contre Rory Kockott (70') et Julien Dumora (76'). Thibaud Flament a d'abord réussi à faire la différence grâce à un jeu debout et une avancée sur une longue séquence (70', 26-17), puis Matthis Lebel est venu bonifier une superbe relance de Marty, afin de créer un surnombre sur une contre-attaque de 100m (76', 26-24).

Le CO capitalise au retour des vestiaires

Cette affiche devenue derby au fil des années au regard de la rivalité sportive entre voisins s'est donc joué sur les fameux détails. Notamment sur ce moment clé du retour des vestiaires, quand Thomas Combezou sur un ballon porté (52') et Tyler Ardron en sortie de mêlée (60') ont permis au CO de capitaliser sur un temps fort, en partie en supériorité numérique après le carton jaune contre Alexy Balès (58'). Car Toulouse pourra très certainement regretter son indiscipline !

La première période fut davantage un chassé-croisé avec des temps forts des deux côtés, Vilimoni Botitu entre vitesse et puissance (36') répondant à Dimitri Delibes, lui même à la réception d'un coup de pied bien senti de son demi de mêlée (24'). Castres, avec une bonne mêlée, fait donc la très bonne opération, lui permettant de conserver des chances de qualification et de mettre la pression sur les adversaires directs, tandis que Toulouse marque un coup d'arrêt, dans ce duel à suspense.