Top 14 - Essai Gedimat : l’extraterrestre Nemani Nadolo (Montpellier) est de retour !

Timide en début de rencontre, il s’éveille après la pause quand il reçoit en bout de ligne et face à un boulevard le ballon des mains de Timoci Nagusa. Celui-ci s’engouffre dans le trou laissé par Tom Taylor et Marvin Lestremau et fait la passe à l’autre ailier d’une main et le bras tendu qui n’a plus qu’à échapper au retour de Jesse Mogg et aller aplatir. Cet essai vient récompenser un long travail des avants dans l’axe de la défense paloise marqué par une belle avancée. D’abord martyrisée par un groupé pénétrant, la Section subit les assauts héraultais un à un avant de céder sur l’aile, déjà peu occupée, et d’autant plus après l’élimination de deux défenseurs par Nagusa.