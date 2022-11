L'ailier du Rugby club toulonnais, Gabin Villière, ne rejouera pas au minimum jusqu'à la fin de l'année civile. En effet, il est sorti touché après la rencontre face au Stade français et est victime d'une fracture du péroné. C'est un gros coup dur pour le club varois. Il venait tout juste de reprendre après six mois de convalescence, voilà que l'ailier casqué du XV de France et du Rugby club toulonnais a rechuté. Si ce n'est pas exactement la même blessure que la premiere, le voilà à nouveau indisponible pour une durée, à minima, d'un mois et demi. La nature exacte de sa blessure étant "une fracture du péroné au niveau de la cheville gauche" a communiqué ce mardi soir le RCT.

Union Bordeaux-Bègles : Moefana absent au minimum un mois, Sa de retour de prêt

Mauvaise nouvelle confirmée à l'UBB. Après sa blessure à l'épaule subie contre Perpignan, Yoram Moefana sera absent des terrains au moins quatre semaines, selon les premiers examens. L'international français souffre d'une entorse acromio et pourrait rechausser les crampons en fin d'année, dans le meilleur scénario. L'UBB sort groggy de son voyage à Perpignan. En plus de la défaite (23-20) subie en terre catalane, les Bordelais ne pourront pas disposer de Yoram Moefana pendant au moins un mois. Un coup dur pour les Girondins qui entreront en lice en Champions Cup le 10 décembre face à Gloucester.

La bonne nouvelle est le retour de Connor Sa qui est revenu plus vite que prévu à Bordeaux-Bègles. En prêt à Carcassonne depuis le début de la saison, le jeune talonneur était présent à l'entraînement de l'UBB, ce mardi, pour pallier la longue absence de Pablo Dimcheff, blessé aux ligaments croisés.

L'In Extenso Supersevens connaît ses trois prochaines étapes. Clermont, Lyon et Pau accueilleront le championnat de France de rugby à VII, les 15, 22 et 29 septembre prochains. Ce sera une première pour les deux villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en pleine Coupe du monde à 15.

Dimanche, des membres de l'équipe avaient partagé une collecte de fonds sur les réseaux sociaux, affirmant que l'équipe n'avait pas été payée depuis des mois et décrivant une "situation désespérée", les joueurs devant puiser dans leurs économies pour régler les frais quotidiens. Le ministre des Sports Ababu Namwamba, qui a rencontré lundi le conseil d'administration de la Fédération de rugby (KRU) pour discuter de la question, a déclaré que les joueurs, qui sont partis à Dubaï dimanche soir pour une série de matches, recevraient leurs salaires.

L'ancien joueur gallois Ieuan Evans a été élu lundi président de la Fédération galloise de rugby (WRU) au moment où le XV du poireau traverse une phase délicate à moins d'un an de la prochaine Coupe du monde en France. "La mission centrale de la Fédération galloise de rugby est de garantir la viabilité et le succès par notre jeu, et cela sera mon mantra dans les jours, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir", a-t-il promis, cité dans un communiqué de la WRU. L'ancien trois-quarts aile, vainqueur du Tournoi des Cinq nations en 1994, troisième de la première Coupe du monde, en 1987, arrive à la présidence d'un rugby gallois en plein doute. L'actuel sélectionneur Wayne Pivac est au centre de discussions. La défaite humiliante face à la Géorgie 13-12 il y a dix jours à domicile a fait l'effet d'un choc, que le revers samedi dernier face aux Australiens (39-34 alors que les Gallois ont mené 34-13) a prolongé.