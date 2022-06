Regardez plutôt : suite à une belle action lyonnaise après la sirène, le ballon était écarté par Doussain et les siens. Au bout de plusieurs passes dans le dos, l'arrière du LOU était parfaitement décalé en bout de ligne. Face à lui, aucun défenseur ne pouvait lui barrer la route, l'en-but lui était promis. Si son essai n'aurait pas permis aux Lyonnais d'être dans les six premiers, il aurait permis aux joueurs de Mignoni de remporter une belle victoire, dans cette sorte de Supercoupe d'Europe, face aux Rochelais.

Son essai aurait par contre changé bien des choses au niveau du classement, et des affiches de la phase finale. Sans ces quatre points, La Rochelle aurait terminé derrière le Racing 92 à la sixième place du classement. Un cas où les Maritimes auraient affronté l'UBB en barrage et Toulouse aurait reçu le Racing 92.

Mais contre toute attente, Arnold trébuchait tout seul et ne parvenait pas à se redresser, tombant vers l'en-but. Dans une course surréaliste, il laissait finalement échapper le ballon sur la ligne et commettait un en-avant. Fou. Si les Lyonnais récupéraient ensuite une pénalité, ils ne parvenaient pas à marquer avant la fin de la partie. La Rochelle s'en remportait ce match et finissait cinquième du Top 14.

Revivez ce raté en vidéo ci-dessous :