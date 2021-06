Il était dit que les Rouge et Noir souffriraient jusqu’au bout des absences sur blessures (voire sur sélections). Et surtout pour leurs lignes arrières. Après Huget, Gitoune, Tauzin, Bonneval mais aussi Ramos et Akhi une bonne partie de cette saison, c’est donc Romain Ntamack, demi d’ouverture titulaire, accessoirement solution au centre et face aux buts qui est dans l’incapacité de disputer les dernières 80 minutes de la saison. Sa commotion subie en demie sur la charge de Seuteni aura eu raison de lui.

Du coup, l’un des enjeux principaux de cette courte semaine de préparation est de savoir qui et comment remplacer l’ouvreur des Bleus. Alors que les quatre premiers jours suivant le match ont été consacrés à la récupération selon le staff, ce même squad d’entraîneurs compte mettre à profit le premier vrai entraînement collectif de mercredi pour tester différentes solutions.

Cinq candidats ont évolué cette saison ou peuvent évoluer au poste de chef d’orchestre. Dupont y a été formé mais son apport est tel derrière la mêlée qu’un tel changement ne serait que circonstanciel en cours de match. Testé aussi en février à… La Rochelle (victoire 14-11), le Springbok champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe peut dépanner. Mais la solution ne semble pas envisagée. Plus crédible, il pourrait être fait appel à Zack Holmes dont c’est le vrai poste. L’Australien a l’autre avantage de buter et de pouvoir dépanner au centre ou à l’arrière. Souci, l’ancien Rochelais a connu des pépins physiques et n’est plus le premier choix depuis le huitième européen au Munster. Sa polyvalence pourrait tout de même servir sur le banc, surtout au cas où Ramos connaitrait des soucis face aux poteaux, à moins qu’on ne compte sur la réussite aux pieds de l’expérimenté demi de mêlée Alexi Balès.

Thuéry : ''Privilégier la meilleure stratégie collective''

Enfin, reste le choix le plus légitime : faire débuter Ramos en 10, là où il a fini la demie contre Bordeaux, y marquant un essai décisif. On se souviendra qu’en 2019, c’est à ce poste que l’arrière habituel avait débuté la demie contre les Rochelais et lors de la finale remportée contre Clermont. Au Stade de France, il y avait bien alterné pieds-mains, enquillé quatre pénalités, une transformation et aucun essai n’avait été concédé. Souci, il y a une semaine, l’ancien joueur prêté à Colomiers a commis quelques erreurs défensives, ce qui pourrait donner des idées aux puissants Rochelais. Le principal concerné se disait pourtant prêt à retrouver ce poste. ''Je le connais et l’apprécie aussi. Je ne serai pas dépaysé.'' Sa troisième-ligne pourrait de plus l’aider en défense quand il pourrait switcher avec un autre élément sur les phases défensives.

Justement, plutôt que de penser individus, le coach en charge de la défense Laurent Thuéry cherchait à privilégier la « meilleure stratégie collective, ayant la chance d’avoir des joueurs polyvalents. Tout cela sera fonction de la composition de l’équipe qui commence et de celle du banc, et ainsi répondre de la meilleure des manières à ce que proposera La Rochelle. Il est certain que Thomas est une option mais on fait confiance à tout le monde. »

Mola : ''C’est notre job de choisir''

Avec Ramos en 10, l’expérimenté Maxime Médard retrouverait le maillot floqué du 15, lui qui était hors groupe dans le Nord. Pour l’arrière-ailier qui n’a toujours pas confirmé continuer une dernière année la saison prochaine, le scénario pourrait être idéal à l’instar de son acolyte Yoann Huget qui avait marqué les deux essais décisifs en finale 2019. Avant de penser terminer sa carrière en happy end un certain 25 juin en cas de fabuleux doublé ou de poursuivre, il y aurait sa patte gauche, une rage de vaincre, un gros caractère et des conseils à encore prodiguer à ce jeune groupe.

Evidemment, le choix de deux ou trois trois-quarts sur le banc et de la couverture de tous les postes auront aussi leur importance. La finale étant vendredi soir, nous connaîtrons jeudi le choix des entraîneurs qui, s’ils entretiennent le suspense, doivent avoir les idées claires depuis le coup de sifflet final de la demie. ''C’est notre job de choisir, de faire des arbitrages mais surtout de mettre les joueurs dans les meilleurs conditions'' expliquait Ugo Mola. La bonne nouvelle, c’est que même si Toulouse venait à perdre, quelle que soit la composition d’équipe, il y aura toujours le trophée européen à célébrer ce weekend dans les rues de la Ville rose et surtout de vraies vacances à apprécier, les finalistes étant exemptés de tournée bleue en Australie.