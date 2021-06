Top 14 : un écran géant à Jean-Bouin pour la finale

La finale de Top 14 sera donc retransmise sur écran géant dans une ambiance de guinguette. Et qui dit guinguette dit spot en plein air, transats, lieu où l’on danse sous les lampions, boit, mange à la bonne franquette, le tout sur bande-son estivale. Une belle opportunité pour suivre la confrontation entre le Stade toulousain et La Rochelle directement sur la pelouse, tout en respectant la distanciation sociale puisque seulement 800 chanceux pourront pénétrer gratuitement. Surtout tout a été pensé pour que les jeunes comme les familles passent une belle soirée. Trois « foodtrucks » et deux bars géants seront à disposition, avec également une offre gastronomique dédiée et adaptée aux enfants (glaces, bar à jus). L’opération sera d’ailleurs renouvelée pour les matchs de l’Euro de football.