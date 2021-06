Le manager des champions d'Europe Ugo Mola n'a pas caché qu'il a une préférence pour cette option : "On pratique peut-être un rugby, mais j'ai l'impression que c’est vrai pour les quatre équipes présents en demi-finale, qui impose de provoquer, de tenter et de posséder le ballon. On souhaite donc les meilleures conditions possibles pour jouer. Il nous semble qu'un stade fermé, au regard des orages qui sont annoncés dans le week-end, ne serait pas plus mal. Mais je n'ai aucune idée de l’humidité qu'il y a ici. Si l’occasion de fermer se présente, car les conditions le réclament, on ne sera pas contre."