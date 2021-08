Lors de l’entraînement dirigé face à Perpignan, le staff rouge et noir n’a pas pu compter sur toutes ses forces. Outre les absents de longue durée (Guitoune, Fouyssac, Faumuina, Tekori), le Stade toulousain doit actuellement composer sans quatre de ses internationaux sudistes : les Sud-Africains Cheslin Kolbe et Rhynardt Elstadt ainsi que les Argentins Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares, adversaires ce week-end, disputent le Four-Nations. Des absences qui laissent forcément quelques vides dans la ligne arrière rouge et noire, même si quelques espoirs assurent l’intérim avec une grande réussite.

Du renfort en troisième ligne dès ce lundi

S’il y a bien un poste où les absents sont nombreux en ce moment, c’est en troisième ligne. Elstadt étant avec les Springboks tout comme Kolbe, Ugo Mola ne peut également pas compter sur Alban Placines et Anthony Jelonch à l’heure où sont écrites ces lignes. L’ancien Biarrot, blessé au radius en demi-finale de Champions Cup, retrouve progressivement ses sensations : "Ça revient bien, a déclaré le troisième ligne ce mardi. J’ai pu faire le séparé. Je reprendrai le collectif sûrement la semaine prochaine." Au-delà de Placines, Anthony Jelonch fera également ses grand débuts avec Toulouse ce lundi.

En vacances depuis un mois après sa tournée en Australie avec les Bleus, il reprendra l’entraînement ce lundi avec ses nouveaux partenaires. Pour rappel, Toulouse débute sa saison le dimanche 5 septembre sur la pelouse de La Rochelle.