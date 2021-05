L'Avrion Bayonnais répond à son ancien joueur. John Beattie avait déclaré il y a quelques jours avoir été forcé à partir du club par son président, après un coup de fil cinglant : "Tu es vieux, tu n'es pas Jiff, on va te licencier. Nous avons besoin de piliers pour l'an prochain, on a signé Census Johnston et on lui a donné ton contrat. Nous allons inventer une faute grave pour te mettre dehors ou alors, tu peux accepter une indemnité de 30 % et partir. Si tu veux aller au tribunal, j'espère que tu as assez d'argent pour faire vivre ta femme, tes enfants et payer ton loyer parce qu'il faut deux ans avant d'être indemnisé par la justice. Nous ne te voulons pas de retour pour la pré-saison."

Des propos démentis donc par Philippe Tayeb via un communiqué publié aujourd'hui : "L’Aviron Bayonnais Rugby Pro par la voix de son Président s’insurge contre le comportement inqualifiable de son ancien joueur, qui par ses propos totalement mensongers, porte atteinte à la probité et à l’honneur du club et de son Président, ce qui appelle une réponse judiciaire." L'affaire est donc loin d'être finie.