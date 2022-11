"Oui, bien sûr, je serais intéressé. C'est un travail énorme" admet Ronan O'Gara, qui arrivera au terme de son contrat rochelais en 2024. Mais la fédération anglaise aurait déjà ciblé le profil de l'Irlandais pour prendre le XV de la Rose juste après le Mondial 2023. "Je suis Irlandais, et entraîner l'Angleterre aurait un attrait particulier. Je considérerais longuement et sérieusement quel pays. Ils sont tous différents, et ils auraient des réponses différentes" poursuit l'ancien Munsterman.

Robertson : "Le poste en Angleterre serait spécial mais je préférerais les All Blacks"

Scott Robertson, l'entraîneur des Crusaders a également été sondé pour le poste, mais "préférerait" être à la tête de la Nouvelle-Zélande. "Mon premier choix est d'être chez moi, et puis quelle autre potentielle ? Si c'est l'Angleterre, l'Ecosse ou l'Australie ou n'importe quelle autre équipe vous devez l'examiner. Entraîner une équipe nationale est un véritable honneur. Vous n'allez pas entraîner une équipe pendant 20 ans, donc vous allez probablement en entraîner deux. Vous avez vu les Steve Hansen, vous avez vu les Graham Henry, beaucoup de nos entraîneurs ont entraîné deux équipes nationales, les All Blacks également. Et Eddie en est un parfait exemple. J'admire juste les gens qui l'ont fait".