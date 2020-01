Le fait de l'année

La fin de l'ère Simon Mannix restera comme le fait marquant de l'année 2019 pour la Section paloise. Le technicien néo-zélandais avait permis à la formation béarnaise de retrouver le Top 14 en 2015. Mis en difficulté depuis plusieurs mois par une partie du vestiaires et par l'absence de résultats, Simon Mannix quitte officiellement le club 16 avril. La Section parvient finalement à sauver sa place en Top 14 avec le duo Godignon-Manca a sa tête. Les deux hommes prennent officiellement les commandes du sportif à l'intersaison pour ouvrir une nouvelle ère.

Le match

Le 14 septembre, la Section se déplace à Clermont. Les Béarnais réalisent l'exploit en s'imposant 37 à 28 grâce à trois essais de Giovanni Habel Kuffner, Colin Slade et Samuel Marques. Alors que les Auvergnats étaient revenus à trois longueurs des Palois à un quart d'heure de la fin de la rencontre, les hommes de Nicolas Godignon et Frédéric Manca ne tremblaient et trouvaient les ressources pour marquer un dernier essai.

La défaite qui fait tâche

Le 4 mai, la Section se déplace à Toulouse. Le club béarnais se remet tout juste du départ de Simon Mannix et tout le monde a déjà la tête au rendez-vous crucial face à Grenoble qui est programmé pour la journée suivante. Le match vire à la déculotté puisque le score final sera de 83 à 6.

Le joueur : Fabrice Metz

Fabrice Metz est devenu un des cadres incontournables dans cette formation paloise. Le deuxième ligne (17 titularisations en 2019) est irréprochable à chaque sortie. Un sens du devoir et du combat qui ne lui ont pas fait raté un match pour l'instant cette saison.

La décla

" Il nous faut retrouver des valeurs de famille qui étaient les nôtres. À l’avenir, nous ne tolérerons plus le moindre écart. Le comportement extérieur des joueurs sera très regardé. Pour ceux qui n’auront pas une attitude exemplaire ou qui s’écarteront de nos valeurs, il y aura des sanctions et le portail vers la sortie restera ouvert ! "

Bernard Pontneau lors de l'intersaison