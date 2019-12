Le fait : première finale européenne

2019 aura été une nouvelle année de découverte pour le Stade rochelais. Avec l’arrivée de Néo-Zélandais Jono Gibbes fin 2018, les Maritimes ont tourné la page Patrice Collazo, désormais parti à Toulon. Le nouveau duo Gibbes-Garbajosa pourtant loin d’être proche, a des résultats. Les Rochelais se hissent pour la première fois en finale de la Challenge Cup après une demi-finale à Marcel-Deflandre magnifique contre Sale (24-20). Direction Newcastle pour un Stade rochelais qui vivra donc un printemps européen.

Contre Clermont, la marche se révèle trop haute, mais les Jaune et Noir apprennent une nouvelle fois de cet échec. Cette équipe qui jouait encore le maintien il y a quelques saisons, s’est définitivement installée dans le paysage du rugby français et désormais européen. Ce parcours européen donne en plus des ressources pour le championnat. Après une période très difficile, les Rochelais remettent la marche en avant et grâce à des prestations à domicile extraordinaires (victoire 71-21 contre Pau, 81-12 contre l’UBB), arrivent à se qualifier pour les phases finales du Top 14. Avec deux demi-finales de championnat en trois ans, le bilan sportif est bon, voire impressionnant. Mais le titre attendra.

… départ de Garbajosa et arrivée de O’Gara

Débarqué sur le Vieux Port à l’intersaison 2014 en tant qu’entraîneur adjoint, chargé de la technique individuelle, l’ancien joueur du Stade toulousain s’est très vite montré à son aise. Il devenait en septembre de la même année, entraîneur des trois-quarts en lieu et place de Fabrice Ribeyrolles. Après cinq ans de bons et loyaux services, l’histoire entre les deux parties se terminent après une demi-finale perdue contre Toulouse (6-20). Garbajosa, qui voulait une place de numéro 1, file du côté de Montpellier et laisse le Stade rochelais orphelin de celui qui aura amené un engouement certain au jeu des Jaune et Noir, tout le monde se rappelant cette saison 2017 où les Maritimes avaient terminé la phase régulière à la première place, largement devant ses poursuivants.

Mais La Rochelle démontre une nouvelle fois sa capacité à vite rebondir en faisait un gros coup : l’ancien international irlandais, joueur de légende et entraîneur aux résultats probants, Ronan O’Gara choisit le projet de La Rochelle comme première expérience principale d’entraîneur. Le duo avec Gibbes est créé, le but : permettre au club de remporter son premier titre.

Le joueur : Grégory Alldritt

Quelle année pour l’ancien Gersois ! Révélation de la saison 2017-2018, Grégory Alldritt devient indéboulonnable dans le pack rochelais et explose aux yeux du grand public. Il découvre début 2019 l’équipe de France et participe à son premier Tournoi des 6 nations. Puissant, juste techniquement, activité monstre, Alldritt coche toutes les cases du numéro 8 moderne et va tranquillement mais sûrement s’installer comme un titulaire en puissance du XV de France. Toujours à la hauteur avec La Rochelle, il est un des protagonistes du beau parcours de son équipe et participe en septembre dernier à sa première Coupe du monde au Japon. Qui l’eût cru ?

Le match

Le barrage victorieux face au Racing évidemment. Qualifié difficilement pour les phases finales du Top 14, le Stade rochelais s’offre le droit de rêver et un barrage à l’extérieur face au Racing 92, délocalisé à l’occasion dans le stade de Colombes. Une enceinte qui sourit aux Rochelais, qui réalisent un énorme match pour s’offrir un billet pour les demi-finales à Bordeaux, la deuxième en trois saisons. Cette rencontre résume peut-être parfaitement l’état d’esprit irréprochable des coéquipiers de Romain Sazy.

Avec une défense de fer et un réalisme froid, les Jaune et Noir font le match parfait avec notamment un essai magnifique, sans doute le plus beau de l’année, conclu par une passe au pied de Geoffrey Doumayrou pour Arthur Retière, autre grande révélation de l’année.

La défaite qui fait tâche

La Rochelle - Exeter : 16 novembre 2019. Après une année d’absence, le Stade rochelais retrouve la Champions Cup au stade Marcel-Deflandre. Grand moment, grande attente, après s’être qualifiés pour un quart de finale pour leur première participation, les Maritimes ont des ambitions. Que les Anglais d’Exeter douchent cruellement. Malgré deux essais inscrits et un match longtemps serré, les Rochelais craquent à la 55e minute sur une interception de Slade et encaissent finalement plus de 30 points (12-31). Une défaite qui fait mal car elle fragilise le futur du club dans la compétition mais surtout met en avant la différence de niveau entre les deux clubs.

La déclaration

Victor Vito à l’inter-saison. L’ex All Black, vice capitaine du Stade rochelais n’est pas un grand habitué des médias. Il va pourtant se confier en longueur à nos confrères du Figaro à l’été 2019. Le troisième ligne, dans sa langue natale, revient sur la progression récente du club mais regrette par le passé la mentalité de "petit club" qui colle à la peau du Stade rochelais. "Pour être honnête, je troue que d’une certaine façon on continue de fonctionner et d’avoir la mentalité d’un petit club. D’un côté c’est plutôt agréable, on ne ressent pas de pression extérieure. Mais de l’autre, quand les gros matches approchent, on doit penser comme les plus gros clubs. On doit trouver notre équilibre entre ceux deux aspects. (…) Il est temps désormais qu’on ait plus confiance en nous et qu’on vise plus haut."

Dès cette année 2020 ?

Par Paul Arnould.