Qualification historique des Rochelais, Dakuwaqa au MHR... Ce qu'il ne fallait pas louper hier ☕

La Rochelle en finale de Top 14

C’est une qualification historique pour la finale que le Stade Rochelais est allé chercher au stade Pierre-Mauroy de Lille, avec une victoire (19-6) pleine de maitrise face au Racing 92. C'est Arthur Retière qui est l'auteur du seul essai du match à la 30ème minute. Les Rochelais n’ont pas tremblé, et leur solidité a fait la différence. En deuxième mi-temps les Maritimes dominent toujours et laissent les hommes de Laurent Travers sans solution. Alors qu'ils avaient commencé à écrire leur histoire il y a quelques semaines en Champions Cup, les Rochelais s'offrent une deuxième finale historique grâce à cette victoire face aux Ciel et Blanc.

Dakuwaqa pour deux saisons au MHR

Masivesi Dakuwaqa (27 ans), en fin de contrat avec le RC Toulon, s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Montpellier. L'ailier fidjien est resté deux saisons au RCT, avec lequel il a disputé 38 matches toutes compétitions confondues. Un joli coup pour le club du président Altrad. Dakuwaqa s'était révélé en 2016 avec l'équipe de rugby à 7 des Fidji, sous le maillot de laquelle il était devenu champion olympique à Rio de Janeiro. "C'est un joueur très atypique, capable de couvrir jusqu'à cinq postes. Sa polyvalence sera donc un atout de taille", a témoigné Philippe Saint-André, le manager montpelliérain.

Sébastien Taofifenua signe à Lyon pour deux saisons

Alors qu'il devait au départ quitter Toulon pour l'Aviron Bayonnais, le pilier Sébastien Taofifenua (2 sélections) s'engage finalement avec le Lou. Le joueur de 29 ans va rejoindre le club lyonnais pour les deux prochaines saisons. Il y retrouvera son frère Romain, qui dit lui aussi adieu au RCT.

Toeava vers Bayonne

Isaia Toeava devrait quitter le RC Toulon et s'engager avec le club de Bayonne en PRO D2 ! Un joli coup pour le club basque qui, malgré sa descente en deuxième division, arrive à attirer un gros poisson dans ses filets. L'ancien international néo-zélandais prend le chemin inverse d'Aymeric Luc, qui vient de parapher son contrat avec le club toulonnais, et posera ses valises à Jean-Dauger pour au moins un an.

Le Top 14 reviendra à Lille en 2024

Une conférence de presse a réuni les quatre présidents demi-finalistes dans les sous-sols du Stade Pierre-Mauroy. Ils étaient accompagnés par René Bouscatel, président de la LNR, Emmanuel Echallier, son Directeur-Général, puis Eric Skyronka, Vice-président de la Métropole Européenne Lilloise. Après avoir regretté que seulement 5000 supporters aient pu être présents lors de la demi-finale qui opposait la Rochelle au Racing 92, Emmanuel Echalliera assuré : "Je peux vous dire que nous reviendrons ici pour les demi-finales 2024.C'est une décision du Comité Directeur."