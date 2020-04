Il a pris la parole pendant une heure d'un ton grave. En deux phrases, dans son discours sur le confinement le premier ministre Edouard Philippe a fait référence au sport de haut niveau. Il a clairement dit que la saison 2019-2020 était terminée, ou plutôt qu'elle ne pourra pas reprendre avant le mois de septembre. Il a évoqué explicitement le cas du championnat de France de Football, mais les compétitions de rugby seront forcément logées à la même enseigne. Voici ses mots : "Les salles des fêtes, les salles polyvalentes resteront également fermées, jusqu’au 1er juin.Pour donner aux organisateurs d’évènements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les évènements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre."

C'est un séisme pour le Top 14 qui espérait bien pouvoir organiser in extremis des phases finales fin août, peut-être à huis clos, pour nommer un champion et définir des qualifiés pour la Coupe d'Europe. La LNR se trouve devant un défi : doit-elle geler les positions actuelles ou organiser des phases finales encore plus tard, en septembre ? Ce contre-temps pourrait vraiment tout bouleverser sachant qu'il faut lancer le championnat 2010-2021 mais aussi tenir compte des rendez-vous internationaux et de la Coupe d'Europe. Va-t-il déboucher sur un championnat aligné sur la saison "sudiste" pour parvenir à l'harmonisation des calendriers. Il est trop tôt pour l'affirmer, mais toutes les suppositions sont permises.