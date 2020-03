Stades vides, pelouses désertes... Face à la pandémie de coronavirus, le rugby français s'est mis sur pause vendredi, LNR et FFR annonçant la suspension de toutes les compétitions, professionnelles et amateurs, jusqu'à nouvel ordre. C'est la Fédération, en charge des amateurs à partir de la Fédérale 1 (3e division), qui a dégainé en premier, annonçant dans la matinée l'arrêt de toutes ses compétitions "jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent leur reprise".

Dans l'après-midi, la Ligue lui a emboîté le pas. Réuni en urgence par téléphone, le Comité directeur du secteur professionnel a prononcé la suspension immédiate du Top 14 et de la Pro D2. La décision de la LNR était attendue lundi, lors d'une réunion à Toulouse des présidents des 30 clubs de l'élite. Mais les annonces gouvernementales de la veille ont bousculé le calendrier du rugby pro en France.

Jeudi soir, le discours du président français Emmanuel Macron n'avait pas imposé de restrictions claires envers le monde sportif, mais l'appel du chef de l'exécutif à "l'union sacrée" face à la "plus grave crise sanitaire" que la France ait connue depuis un siècle a eu raison des ultimes réticences dans les instances hexagonales du ballon ovale.

Impossible, dans ces conditions, d'attendre plus longtemps alors que, en France, le football, le basket, le hand ou le volley ont déjà suspendus leurs compétitions respectives. Conséquence immédiate, l'intégralité des matches de week-end du 21 et 22 mars est reportée, à commencer par le choc entre le champion de France Toulouse et le 2e du classement actuel Lyon.

Finale Top 14 - Bernard Laporte (Président de la FFR), Emmanuel Macron (Président de la République) et Paul Goze (Président de la LNR)Icon Sport

Pas de reprise avant mai

En Pro D2, les rencontres prévues ce week-end entre Montauban - Provence Rugby et Carcassonne - Valence-Romans, matches en retard des 6e et 18e journées, sont à nouveau reportés. "Le rugby professionnel entend assumer pleinement sa responsabilité dans cette situation exceptionnelle", explique la LNR dans un communiqué.

"La santé est la priorité absolue. Nous suspendons donc nos championnats de Top 14 et Pro D2 dans le contexte exceptionnel que traverse notre pays. L'essentiel est de faire bloc dans cette période de solidarité nationale", assure ainsi le président de Ligue Paul Goze. La durée de ce report n'a pas été précisée mais, selon des sources proches du dossier, Top 14 et Pro D2 ne devraient pas reprendre avant début mai.

Ces reports devraient précipiter de grosses difficultés financières pour les clubs. Dans un premier temps, les clubs avaient envisagé de jouer à huis clos. Une solution qui aurait entraîné un gros manque à gagner évalué à 800 000 euros par match par le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix.

Didier Lacroix (Toulouse)Icon Sport

Selon le dernier rapport de la DNACG, lors de la saison 2017-2018, les recettes de billetterie représentaient ainsi en moyenne 13 % des recettes totales des clubs de Top 14.

Ce report complique également les choses côté calendrier, déjà chargé entre Coupes d'Europe, championnat et la tournée des Bleus en Argentine en juillet. Par ailleurs, le match France - Irlande, dernier match du Tournoi des six nations, initialement prévu samedi, devrait être disputé fin octobre. Selon le planning originel, la finale du Top 14 est prévue le 26 juin, avec des demi-finales prévues à Nice les 19 et 20 juin.

Entre temps, trois clubs français le Stade Toulousain, Clermont et le Racing sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe, les 4 et 5 avril. L'organisateur (EPCR) n'a pas précisé dans quelles conditions ces matches seraient (éventuellement) disputés.