Auteur d'une pénalité à la 80e minute pour sceller le succès du MHR à Bath (10-19), l'ouvreur a retrouvé de bonnes sensations. Tout sauf une surprise pour le champion du monde 2019, de nouveau candidat à une place en sélection en vue de la venue des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, cet été : ''Je savais que le genou était fort. J'ai subi des tests rigoureux et je me suis entraîné pendant quatre semaines avec l'équipe… Je n'avais aucun doute à voir.''