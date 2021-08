Sébastien, quel est votre sentiment après ce match ?

Celui d’avoir vu une belle équipe bayonnaise, préparée et prête à démarrer son championnat de Pro D2. Pour notre part, il y a un sentiment précis de manque de maîtrise, mais c’est normal, car nous sommes en pleine préparation. Ce match nous étalonne sur les endroits où nous devons nettement progresser, sur ceux où nous sommes déjà capables de générer de la confiance. Il y a eu un nombre important de fautes techniques et de maîtrise qui accentuent le film du match. Mais il faut rendre aux Bayonnais leur fort engagement et leur domination dans pas mal de phases de contact ou au sol. Le score du match, qui n’est qu’anecdotique à un moment de préparation, leur est amplement mérité.

Vous avez été dominés devant, est-ce inquiétant ?

Pas du tout, au moment de la saison où on se situe. Nous sommes à 17 jours du moment où il faut être prêt. Je sais que les joueurs ont entrepris une longue préparation, ils sont chargés physiquement ce soir. Maintenant, dans notre sport d'engagement, aujourd’hui, je constate que l’équipe bayonnaise est plus prête que nous. Mais ils ont un match de préparation de plus que nous et leur championnat démarre avant. C’est donc assez logique.

Vous avez insisté, pendant la préparation, sur le fait d’avoir un état d’esprit défensif au même niveau que l’offensif. Vous avez pris huit essais ce soir, c’est un peu trop, non ?

Oui, évidemment que c’est trop et ça fera partie des axes de progression que nous allons débriefer demain. Après, le fil conducteur de ces essais n’est pas du tout le même. Sur certains, nous sommes en position de domination forte et nous prenons un contre. Maintenant, il est vrai que les 17 jours que nous avons devant nous sont capitaux pour régler les détails dus à l’équipe et l’organisation nouvelles ou à tout ce qu’on doit mettre en place collectivement.

L’efficience est un autre de vos mots-clés. Ce soir, votre équipe ne l’a pas été…

C’est un avertissement mémorable, car il fait du mal à la mémoire, mais il est sans frais car l’objectif est de se préparer pour la première journée. Maintenant, je pense que ce sera un très bon point de départ de notre débriefing de demain et des améliorations nécessaires à partir de lundi.

Vous attendiez-vous à un tel écart entre les deux équipes, ce soir ?

Je m’attendais à un match très ouvert et enlevé, ainsi qu’à affronter une belle équipe bayonnaise. De ce côté-là, j’ai été servi. Je ne minimise pas le fait qu’ils ont eu une semaine de préparation de plus et un match en opposition réelle avant. [...] Je sais, en toute humilité, que ce moment-là est forcément un point de départ. Il ne faut pas non plus en avoir une évaluation figée aujourd’hui. Je crois que les garçons doivent se remettre dans l’engagement que nécessite notre rugby. C’est ce que nous venions chercher aujourd'hui.

Propos recueillis par Pablo Ordas