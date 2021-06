Un Wallaby à Biarritz

Selon Sud Ouest, le club de Biarritz serait sur le point de réaliser un très joli coup sur le marché des transferts avec la signature de l'international australien Tevita Kuridrani (30 ans, 61 sélections). Le trois-quarts centre devrait s'engager pour deux saisons.

Ntamack officiellement forfait

En conférence de presse, Laurent Thuéry a confirmé l'absence de Romain Ntamack pour la finale de Top 14 face à La Rochelle, vendredi. "Le forfait de Romain est acté", a déclaré l'entraîneur de la défense du Stade toulousain. L'international était sorti après un K.-O. lors de la demi-finale contre Bordeaux-Bègles, à Lille, samedi dernier.

14000 spectateurs pour la finale de Top 14

La jauge sera portée de 5 000 à 14 000 spectateurs au Stade de France pour la finale du Top 14 de rugby opposant vendredi soir Toulouse à La Rochelle, a annoncé mardi Matignon à l'AFP. "Considérant le caractère exceptionnel de la finale du Top 14, l'évolution favorable de la situation sanitaire, la proximité de la date du 30 juin, à laquelle les restrictions de jauge dans les stades seront levées, et les spécificités du Stade de France en termes de capacité d'accueil et d'organisation des flux, le Premier ministre a décidé d'accepter la demande de la Ligue nationale de rugby d'organiser la finale du Top 14 avec 14 000 spectateurs au Stade de France", a indiqué Matignon.

Vague de prolongation à La Rochelle

Le Stade rochelais, qui prépare cette semaine sa première finale de Top 14, a aussi officialisé les prolongations de contrat de trois joueurs cadres. En effet, le deuxième ligne Will Skelton, l'ailier Dillyn Leyds et le centre ou ailier Raymond Rhule vont poursuivre l'aventure avec le club maritime.

Perpignan : Mavinga en renfort

L'Usap est très active sur le marché des mutations actuellement : après Delguy, Tadjer, Landajo et Tedder, le club sang et or est en passe de finaliser l'arrivée de Sami Mavinga (28 ans). Le pilier gauche, passé par Lyon, Newcastle et le Stade français, va rejoindre le club catalan et participera à la mission maintien en Top 14. Agé de 28 ans, il s'est engagé pour deux ans. Il compte 24 matchs de Top 14.